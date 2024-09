Orange Liberia et ZTE ont déployé avec succès 128 sites de communication dans les régions rurales du Libéria

Le projet améliore considérablement la couverture dans les régions rurales du Libéria, soutenant le développement économique et social

MONROVIA, Libéria, 6 septembre 2024 /CNW/ - Orange Liberia, en collaboration avec son partenaire stratégique ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un fournisseur mondial de premier plan de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a annoncé l'achèvement réussi d'un projet de construction de nouveaux sites de communication, appelé Rural EcoSites, partout au pays, ce qui améliore considérablement la couverture du réseau dans les régions rurales.

Le projet, qui comprend 128 sites de communication, a été achevé en seulement trois mois. Ces sites utilisent de l'équipement de station de base sans fil à faible consommation d'énergie et à large couverture qui prend en charge les bandes de 800 MHz et de 900 MHz.

Le réseau offre des services vocaux 2G aux utilisateurs des régions éloignées et prend en charge les services de données 4G. Chaque site intègre l'énergie solaire et des batteries au lithium intelligentes, améliorées par PowerPilot, un logiciel d'IA économe en énergie, pour une construction de réseau écoénergétique. De plus, les défis en matière de transmission sont abordés avec souplesse grâce à l'utilisation adaptable de la technologie des micro-ondes, des satellites et des relais 4G.

Cette nouvelle infrastructure marque une amélioration importante des services de communication pour les régions rurales du Libéria, offrant un accès à un réseau de qualité dans des régions auparavant mal desservies. Plus de 580 000 abonnés dans les régions rurales bénéficieront d'une meilleure inclusion numérique, financière et énergétique.

Jean Marius YAO, chef de la direction d'Orange Liberia, a déclaré : « Ce projet démontre notre engagement à fournir de meilleurs services de communication au peuple libérien. Nous continuerons de travailler avec des partenaires comme ZTE pour faire progresser le secteur des télécommunications au Libéria. »

« Les nouveaux sites de communication fourniront un soutien solide au développement économique et social des régions rurales du Libéria. Orange Liberia demeure déterminée à offrir des services de communication pratiques et de qualité à ses clients », a ajouté Jean Marius YAO.

Zhang Guanzhen, chef de la direction, ZTE Orange MEA Account, a exprimé son honneur de participer à ce projet en collaboration. « Ce projet marque la première mise en œuvre de notre solution de réseau rural avec le Groupe Orange, ce qui représente une percée dans notre collaboration », a ajouté Zhang Guanzhen. « Malgré des conditions difficiles, y compris des infrastructures sous-développées et des climats rigoureux, les équipes chargées de la mise en œuvre des deux entreprises ont surmonté de nombreux obstacles imprévus pour assurer la réussite du projet. Cette réalisation représente une étape stratégique clé dans la coopération continue entre le Groupe Orange et ZTE Corporation. »

La nouvelle infrastructure du réseau rural promet de renforcer les communautés rurales du Libéria, permettant ainsi une meilleure intégration économique et sociale. Orange Liberia et ZTE s'engagent à faire progresser davantage le paysage des télécommunications au Libéria.

À PROPOS DE ZTE :

ZTE contribue à relier le monde à l'innovation continue pour un avenir meilleur. L'entreprise offre des technologies novatrices et des solutions intégrées. Son portefeuille couvre toutes les gammes de services, comme le sans-fil, les services filaires, les appareils et les télécommunications professionnelles. Au service de plus d'un quart de la population mondiale, ZTE se consacre à la création d'un écosystème numérique intelligent, ainsi qu'à la connectivité et à la confiance partout dans le monde. ZTE est cotée à la Bourse de Hong Kong et à la Bourse de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SUIVEZ-NOUS :

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

X www.x.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

Courriel : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation