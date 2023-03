SHENZHEN, Chine, le 8 mars 2023 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et des communications, a prolongé l'entente-cadre mondiale avec Ooredoo Group pour la modernisation du réseau Ooredoo Algéria et les services de mise en œuvre et de maintenance connexes, ainsi que pour l'approvisionnement et la livraison de produits de batterie au lithium.

ZTE et Ooredoo étendront leur coopération dans le réseau de transport, qui comprend le déploiement commercial à grande échelle de SRv6. La nouvelle solution transformera l'architecture traditionnelle du réseau de transport en une architecture programmable orientée vers la 5G.

ZTE collaborera avec Ooredoo dans le domaine de l'énergie. Avec le tout dernier système d'alimentation très efficace de ZTE et les batteries Smart-Li, Ooredoo améliorera l'efficacité énergétique, augmentera la durée de vie des batteries tout en protégeant l'investissement actuel dans les batteries et réalisera son engagement social à construire des réseaux plus écologiques.

Voici la déclaration du cheikh Mohammed Bin Abdulla Bin Mohammed Al Thani, directeur général adjoint du groupe, Ooredoo : « Notre collaboration étroite avec ZTE a permis de franchir la prochaine étape en matière d'innovation technologique dans de nombreuses unités commerciales d'Ooredoo. En choisissant de continuer à travailler avec les solutions de pointe de ZTE, nous sommes en mesure de répondre aux besoins des nouveaux marchés et des marchés en développement et de transformer les affaires dans différentes unités commerciales d'Ooredoo. Ensemble, nous créons un nouvel espace numérique pour nos clients. »

Christian Linhart, chef de l'approvisionnement du groupe, Ooredoo, a dit : « La prolongation de l'entente-cadre avec ZTE renforce notre partenariat avec eux. Nous sommes convaincus que ce partenariat mutuellement avantageux ajoutera de la valeur à notre entreprise et à nos clients. »

TIMOS Tsokanis, directeur de la technologie chez Ooredoo, s'est réjoui : « Ooredoo Group et ZTE ont établi un partenariat au cours des dernières années, et nous sommes ravis d'étendre notre collaboration à d'autres domaines. Cette entente permettra à nos entreprises de continuer à travailler ensemble sur des réseaux de pointe fournis par l'un des principaux fournisseurs mondiaux de télécommunications et de technologies de l'information afin d'améliorer la vie numérique de nos clients. ZTE a montré ses capacités en offrant des solutions de bout en bout, et nous aimerions maintenant en tirer parti dans d'autres domaines de coopération. »

Xie Junshi, chef d'exploitation, ZTE, a déclaré : « ZTE a un partenariat de collaboration de longue date avec Ooredoo. Pour accélérer la transformation numérique d'Ooredoo, ZTE continuera à proposer des solutions de pointe aux sociétés en exploitation d'Ooredoo Group. Ces solutions novatrices offriront des réseaux à haut rendement et une expérience utilisateur supérieure grâce aux technologies et solutions de pointe et rentables de ZTE. »

Zhang Jianpeng, exploitant multinational de télécommunications et président du marketing international, ZTE, a souligné : « Ooredoo Group, l'un des principaux clients du MTO (Multinational Telecom Operator) de ZTE, a enregistré une croissance extraordinaire dans de nombreux marchés de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord et de la région Asie-Pacifique, malgré de nombreux défis. ZTE chérit son solide partenariat avec Ooredoo Group, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec Ooredoo pour réaliser son ambition d'offrir bientôt de nouvelles solutions intéressantes à ses consommateurs grâce à une collaboration accrue. »

