SHENZHEN, Chine, 15 septembre 2020 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a récemment publié un livre blanc intitulé Transparence et assurance de la sécurité dans un monde 5G (Security Transparence and Assurance in a 5G World), en collaboration avec Omdia, un chef de file mondial dans le domaine de la recherche technologique.

Selon le livre blanc, une assurance exhaustive en matière de sécurité est essentielle pour l'ensemble de l'écosystème à l'ère de la 5G, allant des dispositifs de l'IdO aux réseaux 5G, en passant par les réglementations et les opérations. Une assurance de sécurité vraiment efficace requiert la collaboration et la coordination de toutes les parties concernées, ainsi que des évaluations régulières, afin de relever les défis en perpétuelle évolution posés par le déploiement des réseaux 5G à l'échelle mondiale.

ZTE se consacre depuis de nombreuses années à la recherche de solutions proactives en matière de cybersécurité. Le livre blanc souligne que les capacités de sécurité actuelles, l'expérience et la feuille de route de ZTE, ont prouvé sa démarche de collaboration, de transparence et d'ouverture, en vue de faire face aux risques et aux défis de sécurité à venir dans le monde de la 5G.

En outre, le livre blanc précise que la cybersécurité est la priorité absolue de ZTE en matière de R-D de produits et de prestation de services. L'entreprise a mis en place un dispositif exhaustif d'assurance de cybersécurité conforme aux lois et aux normes. En parallèle, ZTE a adopté une série de mesures de cybersécurité, comme le modèle des trois lignes de défense : l'équipe de riposte aux incidents de sécurité des produits, les laboratoires de cybersécurité et les évaluations de sécurité.

En août 2020, ZTE a passé avec succès l'audit NESAS de la GSMA, prouvant la sécurité des processus de développement et du cycle de vie 5G de ZTE.

« La numérisation est en cours depuis de nombreuses années et une assurance de sécurité exhaustive est nécessaire pour suivre l'augmentation du risque. Penser le risque numérique en termes de personnes, de processus et de technologie pour protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations est une combinaison où de nombreuses entreprises se reconnaîtront », a déclaré Maxine Holt, le Directeur de recherche principal de la cybersécurité chez Omdia. « La cybersécurité est un défi mondial sur lequel tous les acteurs doivent travailler pour mettre en place et maintenir un réseau 5G sûr et fiable, aux performances élevées. »

« ZTE est tout à fait prêt et entend collaborer avec ses clients et les parties prenantes du secteur pour relever les défis de sécurité à venir », a déclaré Zhong Hong, vice-président et directeur de la sécurité chez ZTE. « Nous espérons construire un réseau 5G protégé et fiable pour offrir une meilleure vie numérique à tout un chacun. »

À l'avenir, ZTE poursuivra sa politique de transparence et d'ouverture et continuera de suivre une approche fondée sur le risque pour gérer la sécurité sur l'ensemble du cycle de vie des produits. En outre, l'entreprise respectera les exigences réglementaires et les normes techniques, mettra en œuvre des évaluations et obtiendra les certifications requises par les clients et les autorités de réglementation.

Vous trouverez ci-dessous le lien pour accéder au livre blanc, Transparence et assurance de la sécurité dans un monde 5G :

https://www.omdia.com/resources/product-content/2020/09/01/14/22/security-transparence-and-assurance-in-a-5g-world

ZTE et Omdia coorganiseront un webinaire mondial en ligne intitulé L'assurance de la sécurité globale est essentielle à l'ère des 5G, le 16 septembre de 17 heures à 18 heures (TUC+8). Pour vous inscrire à ce webinaire, visitez :

https://www.lightreading.com/webinar.asp?webinar_id=1691&webinar_promo=5621

