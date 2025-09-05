JOHANNESBURG, 5 septembre 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, et MTN, l'un des principaux exploitants en Afrique, ont annoncé aujourd'hui le déploiement commercial réussi de la première unité radio à distance à cinq bandes au monde. Cette étape importante, franchie dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud, représente une avancée significative dans la technologie mondiale des radiofréquences et donne un élan considérable à l'évolution technologique du secteur des télécommunications en Afrique.

ZTE et MTN procèdent au déploiement commercial de la première unité radio à distance à cinq bandes au monde (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

L'Afrique du Sud, l'un des marchés des télécommunications les plus importants et les plus avancés d'Afrique, dessert une population de plus de 60 millions de personnes; MTN fournit une couverture LTE à plus de 97 % de la population à travers le pays. Cette portée étendue reflète l'engagement de MTN à fournir des services de communication de haute qualité, même aux communautés les plus reculées.

Face à la demande croissante de services multibandes et multimodules, les exploitants de réseau sont confrontés à des défis de plus en plus importants, tels que la consommation d'énergie, la charge des tours et l'espace limité, qui peuvent tous entraver l'évolution des réseaux mobiles. Le déploiement récent de l'unité radio à distance à cinq bandes de MTN répond directement à ces problèmes. Cette solution innovante améliore les performances du réseau, renforce l'efficacité énergétique et simplifie les processus de déploiement, ce qui permet une expansion plus rapide et plus durable de la connectivité de nouvelle génération.

Les nouvelles bandes de fréquences sur un site mobile nécessitent du nouveau matériel, ainsi que de l'espace et de l'énergie supplémentaires. L'unité radio à distance à cinq bandes, alimentée par le circuit conçu en interne par ZTE, intègre toutes les bandes basses et moyennes de MTN Afrique du Sud dans une seule unité compacte. Cette intégration réduit de 50 % le nombre de modules radiofréquence RAN sur les tours, diminue le poids des équipements de 23 % et réduit la résistance au vent de 18 %. Ces optimisations simplifient la construction des sites, réduisent la complexité du déploiement et libèrent un espace précieux sur les tours.

De plus, l'architecture innovante de l'amplificateur Super-N de ZTE utilise des réseaux denses d'amplificateurs de puissance avec une capacité d'activation à la demande. Elle surmonte le goulot d'étranglement en matière d'efficacité de l'architecture Doherty traditionnelle et maintient un rendement élevé sous des charges variables, permettant une réduction remarquable de 42,7 % de la consommation électrique globale du site et une amélioration de 45,8 % de l'efficacité énergétique (Wh/Go). Cela aide non seulement l'Afrique du Sud à construire une société durable et à faible émission de carbone, mais établit également une nouvelle référence en matière de développement durable dans l'industrie, démontrant l'immense potentiel de l'innovation technologique pour équilibrer les avantages économiques et environnementaux.

Rami Farah, directeur technique de MTN Afrique du Sud, a déclaré : « La collaboration entre MTN et ZTE pour le premier déploiement commercial au monde d'une unité radio à distance à cinq bandes répond efficacement aux multiples défis auxquels sont confrontés les exploitants en matière de couverture, de capacité, de coût et d'efficacité énergétique. Elle est le fournisseur d'une nouvelle solution de site hautement intégrée et reproductible pour l'Afrique et même le marché mondial, accélérant l'évolution des réseaux de télécommunications vers une plus grande efficacité et une réduction des émissions de carbone, insufflant continuellement une dynamique fondamentale à l'économie numérique africaine et promouvant les technologies de télécommunication africaines à un niveau supérieur. »

Luca Shen, chef de la direction de ZTE Afrique du Sud, a commenté : « ZTE a toujours considéré le leadership en matière de produits comme son principal avantage concurrentiel et s'engage à fournir des solutions de pointe. La collaboration approfondie avec MTN permet non seulement d'obtenir des avantages mutuels et un résultat mutuellement bénéfique pour les deux parties, mais aussi d'accélérer la mise à niveau rapide du réseau de télécommunications sud-africain, établissant ainsi une référence en matière de transformation numérique sur tout le continent africain. »

ZTE et MTN restent fermement engagées à faire progresser les infrastructures de télécommunications en Afrique, en mettant l'accent sur les économies d'énergie, la réduction des émissions et la promotion de l'économie numérique. Guidées par une vision commune consistant à « protéger la nature grâce à la technologie et à façonner l'avenir grâce à l'innovation », les deux entreprises continueront à travailler ensemble pour réduire la fracture numérique, construire des réseaux plus intelligents et plus durables, et contribuer à la croissance économique et au progrès social à travers l'Afrique.

Ce déploiement marque une avancée considérable dans la transformation numérique de l'Afrique et souligne l'immense potentiel des technologies innovantes pour stimuler la croissance économique tout en favorisant la durabilité environnementale.

Demandes de renseignements des médias :

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2766041/ZTE_and_MTN_commercially_deploy_the_world_s_first_5_band_RRU.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg

SOURCE ZTE Corporation