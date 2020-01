ZTE et MTN lancent le premier réseau 5G SA en Afrique de l'Est

SHENZHEN, Chine, 21 janvier 2020 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un fournisseur international chef de file de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui que ZTE et MTN Ouganda ont lancé conjointement le premier réseau 5G SA en Afrique de l'Est, en faisant la démonstration d'utilisations de la 5G lors d'un événement ayant pour thème « Experience the Future Together » (Découvrir l'avenir ensemble), au Nyonyi Garden de Kampala, en Ouganda.

ZTE et MTN Ouganda ont présenté un réseau 5G SA à haut débit sous la bande de fréquences de 60 MHz avec un débit réel de plus de 1,494 Gb/s, qui peut prendre en charge des applications variées, telles que le Gigabit sans connectivité fibre, le « Cloud XR » (réalité virtuelle ou augmentée en nuage), la diffusion en direct ultra-HD, la conduite autonome et la téléchirurgie.

Il s'agit du premier réseau 5G SA en Afrique de l'Est. Son déploiement et son exploitation adoptent les équipements 5G de bout en bout de ZTE, y compris le réseau central « Common Core », pour réaliser la séparation complète du plan de signal et du plan de données sans s'appuyer sur l'EPC du cœur de réseau LTE existant. En outre, le réseau peut prendre en charge des applications 5G typiques, comme uRLLC et mMTC, grâce à une mise à niveau progressive.

Soutenue par le réseau 5G SA, la démonstration a également présenté une communication en temps réel d'un réseau d'accès fixe sans fil sur site, un robot bionique, un exemple de réalité virtuelle en nuage et d'autres secteurs verticaux, mettant pleinement en évidence la capacité du réseau 5G comme fondement d'une société intelligente ainsi que l'engagement de ZTE et MTN pour explorer le développement de la 5G en Afrique.

En outre, ZTE a également présenté ses solutions 5G commercialisées de bout en bout, notamment « Common Core 5G », « Beyond 100G Transmission », « 5G Flexhaul », « 5G New Radio » et « Big Video », ainsi que ses terminaux 5G, tels que les téléphones intelligents 5G Axon 10 Pro, les routeurs 5G d'intérieur et d'extérieur.

« ZTE est très enthousiaste à l'idée de partager les nouvelles technologies avec MTN, » a déclaré Bill Yi, vice-président de ZTE. « Nous améliorons constamment nos capacités 5G et sommes devenus un fournisseur essentiel de solutions de bout en bout dans l'industrie mondiale des TIC. »

En tant que premier opérateur de télécommunications d'Afrique du Sud et plus grande société multinationale de télécommunications en Afrique, MTN Group opère présentement dans 21 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. À ce jour, le nombre d'utilisateurs de MTN dépasse les 230 millions. ZTE est partenaire de MTN depuis 2009, dans les domaines du sans fil, du réseau central, de la transmission, de l'infrastructure énergétique, des terminaux et des services d'opérations et maintenance. ZTE a collaboré avec les 11 branches de MTN dans différents projets.

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, aux entreprises et au secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotés sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code pour les actions H : 0763.HK / cote pour les actions A : 000063.SZ), les produits et services ZTE sont vendus dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a obtenu 35 contrats commerciaux 5G sur de grands marchés tels que l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. ZTE consacre dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation.

Personne-ressource pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : +86 755 26775189

Courriel : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation

Liens connexes

www.zte.com.cn