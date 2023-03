ZTE et AIS annoncent conjointement la première tablette d'IA 3D sans lunettes au monde et signent un protocole d'entente au MWC 2023

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et de la communication, s'est associé à AIS, le plus grand fournisseur de services mobiles de Thaïlande, pour annoncer conjointement la première tablette d'IA 3D au monde, la nubia Pad 3D, au Mobile World Congress 2023 (MWC 2023).

Cet appareil novateur est doté d'une technologie intégrée qui permet d'offrir des expériences d'appel, de diffusion en continu et de jeux 3D immersifs sans porter de lunettes. La tablette permet aussi des applications de partage et de création de contenu.

Les deux parties ont signé un protocole d'entente au CMM 2023 : AIS et ZTE se sont mis d'accord sur un partenariat stratégique mondial visant à renforcer la coopération dans les produits innovants au profit de l'écosystème de produits de chacun. ZTE travaillera avec AIS pour maintenir son leadership technologique continu en Thaïlande, et AIS assurera la position de ZTE sur le marché en tant que partenaire économique numérique clé de AIS en Thaïlande, en valorisant conjointement le développement de l'industrie de la communication en Thaïlande.

Ni Fei, premier vice-président de ZTE Corporation et président de ZTE Mobile Devices, a déclaré : « ZTE s'emploie activement à élargir l'implantation de scénarios multiécologiques et à collaborer avec AIS pour offrir à un plus grand nombre d'utilisateurs du monde entier des produits technologiques novateurs offrant une expérience de grande qualité. Grâce à la nouvelle technologie 3D, les utilisateurs peuvent vivre une expérience 3D riche et naturelle sans devoir porter de lunettes. »

Tanapong Ittisakulchai, chef des opérations commerciales d'AIS, a affirm é: « En tant que fournisseur de services de vie numérique possédant le plus de spectre 5G en Thaïlande, nous avons l'obligation d'offrir au public thaïlandais d'excellentes expériences numériques à la fois sur nos services mobiles et de large bande à domicile (100 % fibre) au public thaïlandais. Le fait de travailler avec ZTE en tant que partenaire stratégique sur les réseaux et les appareils est clairement une application de cette politique. »

Riche en sciences et en technologies, la nubia Pad 3D, développée conjointement par ZTE et le développeur 3D de renommée mondiale, Leia Inc., est équipée de la technologie unique de champ lumineux Leia 3D et d'une formidable puissance informatique d'IA pour adapter divers scénarios d'application 3D, réalisant un suivi de visage IA, qui peut correspondre à un rendu parfait (maximum 8 vues du champ lumineux) en temps réel, et convertir du contenu 2D à 3D basé sur l'IA, avec le contenu 3D alimenté par l'IA capturé par les caméras avant ou arrière, est également compatible avec les applications d'IA 3D populaires pour la création artistique. Elle est équipée d'un écran de 12,4 pouces 2,5K et de quatre haut-parleurs symétriques supportant le son Dolby Surround, offrant une expérience audio et visuelle immersive. Avec le plus grand écosystème de contenu 3D au monde, elle permet aux utilisateurs de profiter sans heurt du premier clavardage vidéo 3D au monde, du cinéma privé 3D, des jeux 3D immersifs et d'autres scénarios. Alimentée par la puce de la série Snapdragon 8, la nubia Pad 3D se démarque par ses performances et offre une expérience utilisateur améliorée dans toutes les dimensions avec la batterie de 9070 mAh et le chargeur rapide de 33 W.

Ce produit sera officiellement lancé en Thaïlande au cours du deuxième trimestre grâce au canal en ligne d'AIS.

Auparavant, AIS a travaillé avec ZTE sur plusieurs projets. En mars 2022, ZTE et AIS ont collaboré avec Qualcomm pour effectuer le premier test de connectivité double (NR-DC) 5G mmWave au monde basé sur sub-6G et la bande haute fréquence 26 GHz. En juin 2022, les deux parties ont signé un accord de coopération stratégique pour construire le premier réseau 5G de haut niveau de la Thaïlande. La signature de cette convention stratégique marque une nouvelle avancée pour AIS et ZTE dans le domaine des produits électroniques de consommation innovants. ZTE et AIS collaboreront étroitement à la fois dans les domaines du commerce interentreprises et du commerce grand public, y compris la construction de réseaux 5G, l'expansion des applications de l'industrie 5G et l'innovation en matière d'écoproduits de consommation, afin de promouvoir le développement de l'économie numérique en Thaïlande.

À propos de AIS

Advanced Info Service Public Company Limited (AIS) est le fournisseur de services numériques 5G qui offre le service avec le plus grand spectre, totalisant 1420 MHz. L'entreprise compte le plus grand nombre d'abonnés en Thaïlande, soit plus de 46 millions en décembre 2022. AIS est prête à desservir la Thaïlande grâce à la technologie 5G, qui couvre actuellement 77 provinces grâce à trois activités de base : les téléphones mobiles, la large bande à domicile haute vitesse grâce à la fibre AIS et les services numériques dans cinq aspects de la vidéo, l'infonuagique, les paiements numériques, l'Internet des objets (IdO) et les services fournis conjointement avec les partenaires. L'entreprise prend également de l'expansion dans le domaine des sports électroniques avec AIS eSports et dans le domaine des assurances avec AIS Insurance Service. Tout cela vise à concrétiser la vision de devenir une société de technologie cognitive, à soutenir une infrastructure numérique robuste pour le pays, à stimuler le potentiel concurrentiel du secteur industriel et à améliorer la qualité de vie de tous les Thaïlandais. Visitez-nous au www.ais.th

À PROPOS DE ZTE

ZTE contribue à relier le monde à l'innovation continue pour un avenir meilleur. L'entreprise offre des technologies novatrices et des solutions intégrées. Son portefeuille couvre toutes les gammes de services, comme le sans-fil, les services filaires, les appareils et les télécommunications professionnelles. Desservant plus d'un quart de la population mondiale, ZTE se consacre à la création d'un écosystème numérique intelligent, ainsi qu'à la connectivité et à la confiance partout dans le monde. ZTE est cotée à la Bourse de Hong Kong et à la Bourse de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SOURCE ZTE Corporation