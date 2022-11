ZTE est le chef de file de la transformation numérique au Sommet et congrès des utilisateurs sur la 5G de 2022

SHENZHEN, Chine, 10 novembre 2022 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et des communications, a lancé aujourd'hui le Sommet et congrès des utilisateurs sur la 5G de 2022 au lac Majeur, à Stresa, en Italie.

ZTE organise ce Sommet et congrès des utilisateurs sur la 5G qui se déroule sous le thème « Inspirer la transformation numérique » du 8 au 9 novembre 2022. Différents leaders d'opinion, partenaires de l'industrie et principaux analystes de GSMA, Intel, CCS, IGF, 3GPP et GlobalData, ainsi que des exploitants de premier plan et de nombreux autres intervenants participeront à l'événement afin d'y partager leurs précieux renseignements. Plus de 300 participants de plus de 70 entreprises ont été invités à l'événement de deux jours, tandis que plus de 50 invités parleront de cas d'utilisation de la 5G, de l'écosystème réussi, de la transformation numérique, de la B5G et de sujets liés au développement durable vert.

« À l'avenir, le monde numérique et le monde réel interagiront à plus grande échelle, brisant l'espace dimensionnel et évoluant progressivement vers une nouvelle ère de connexion solide et transparente, a déclaré M. Xiao Ming, vice-président principal de ZTE. Chaque mesure que nous prenons aujourd'hui vise à mesurer fidèlement et fermement le monde réel, et d'ouvrir et de reconstruire de nouvelles frontières pour le monde virtuel. »

La transformation numérique n'est plus seulement une simple innovation. Elle est devenue une connexion intelligente pour différents services et secteurs verticaux de l'industrie.

« L'une des principales missions de la 5G au cours des prochaines années est de favoriser la transformation numérique dans tous les secteurs. L'an dernier, la technologie 5G a pris de l'ampleur sur le plan commercial pour atteindre les secteurs verticaux et nous avons déjà exploré la possibilité de réaliser des économies d'échelle, a déclaré John Hoffman, chef de la direction de GSMA Ltd. Cependant, pour y parvenir, les industries doivent explorer de nombreux scénarios d'application différents pour faire en sorte que la technologie 5G ne soit plus seulement une option, mais bien une technologie incontournable. »

« Si nous voulons bâtir des entreprises et des collectivités plus fortes et atteindre les objectifs de développement durable, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de laisser qui que ce soit derrière nous. Les exploitants des services mobiles jouent un rôle clé dans l'écosystème d'innovation technologique. Ils peuvent atténuer les défis liés à l'accès au marché en fournissant la plateforme, les relations avec la clientèle et les ressources nécessaires pour faire croître leur innovation mobile », a souligné Lara Dewar, cheffe de la direction du marketing de GSMA Ltd.

Grâce à l'ensemble des scénarios, des applications et des technologies de connexion innovantes, ZTE a intégré la numérisation intelligente dans tous les aspects de la vie, comme la fabrication, les ports, la médecine et les maisons. L'entreprise fournit également efficacement des technologies sous-jacentes pour soutenir la transformation numérique des industries et de la société. Les modèles d'affaires, les technologies et les besoins des clients évoluent à un rythme effréné. Par conséquent, un écosystème de collaboration aide les entreprises de télécommunications non seulement à survivre, mais aussi à prospérer à une époque vraiment exigeante. Au cours de l'événement, ZTE présentera ses technologies et solutions de pointe et lancera le livre blanc de la technologie B5G en partenariat avec GSMA.

La démonstration réussie de cas verticaux permet non seulement de mettre l'accent sur la réalité à l'ère de la 5G, mais démontre également comment l'industrie peut monnayer ces applications à grande échelle. De plus, les experts et les dirigeants du ZTE mettent en valeur le succès du réseau dans différentes régions du monde. Le lancement de Mini5GC montre que les produits ZTE sont les premiers sur le marché qui ont déjà été adoptés par les exploitants.

À l'avenir, l'engagement de ZTE à l'égard de sa vision et de sa mission, c'est-à-dire « favoriser la connectivité et la confiance partout » et « relier le monde à l'innovation continue pour un avenir meilleur », stimulera davantage la transformation numérique.

