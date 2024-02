Le ZTE présentera un éventail complet de produits et de solutions novateurs, caractérisés par l'ultra-efficacité, la durabilité et l'intelligence, dans le but de mettre en lumière les technologies des TIC révolutionnaires et leurs progrès en matière d'application au MWC24.

SHENZHEN, Chine, le 28 févr. 2024 /CNW/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et des communications, participera au salon Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, du 26 février au 2 mars 2023. Sous le thème « Unfolding the Intelligent Future », l'entreprise vise à tirer parti des possibilités offertes par le grand événement, en s'associant à des partenaires de l'industrie pour envisager un avenir axé sur l'intelligence numérique.

En particulier, l'entreprise mettra en valeur un large éventail de produits et de solutions innovants, caractérisés par l'ultra-efficacité, la durabilité et l'intelligence, dans le but de mettre en lumière les technologies des TIC révolutionnaires et leurs progrès d'application dans quatre zones d'exposition clés : Ultra-Efficient Infrastructure, Intelligence for Greater Value, Boundless Future, and Smart Life at 3F30, Hall 3, Fira Gran Via.

Construction d'un réseau de base hautement efficace, à faible émission de carbone et modernisé pour répondre à divers besoins

En réponse aux besoins fondamentaux des opérateurs de télécommunications en matière de réseaux, ZTE montrera comment utiliser les réseaux de la prochaine génération et une vaste infrastructure informatique pour construire une infrastructure modernisée et tournée vers l'avenir de manière efficace et à faibles émissions de carbone.

Dans la zone sans fil, ZTE mettra en place UniSite, un site radio ultra simplifié. En s'appuyant sur une approche d'intégration à sept fréquences, UniSite simplifie le déploiement du site et, grâce à l'évolution de MIMO à fréquences multiples, il atteint l'efficacité du spectre. En introduisant une nouvelle génération d'architecture d'amplificateurs de puissance à efficacité constante et en lançant la première UBR de l'industrie, ZTE s'engage à réaliser des économies d'énergie ultimes. Le lancement du routeur déterministe 800GE/400GE et l'introduction de la marque IDU de micro-onde de la plus grande capacité de l'industrie, le dévouement de ZTE pour un support de liaison terrestre efficace, offrant une évolution transparente pour 5G-A.

Dans la zone câblée, ZTE va lancer un réseau optique ultra-efficace. Par l'entremise de FTTx, cette initiative vise à assurer une couverture complète de gigabits pour les foyers, les campus et les régions rurales. ZTE sera le pionnier du lancement de la plate-forme d'accès tout optique Tbit, qui introduit OTN super-rapide pour un déploiement à grande échelle, permettant des connexions 400G ultra-longue distance. En outre, ZTE sera le premier à lancer la solution 800G puissante et pluggable lors de l'événement.

Dans le domaine de la puissance informatique, ZTE présentera une solution d'infrastructure informatique de bout en bout diversifiée et hautement efficace. La série complète de serveurs offre une puissance de calcul hétérogène de haute qualité, répondant aux exigences du scénario complet de l'informatique générale et de l'informatique intelligente. Parmi les autres innovations, mentionnons le stockage de mémoire flash distribuée haute performance, l'interconnexion haute vitesse de 400 GE sans perte, les centres de données modulaires refroidis par liquide (CD) et d'autres produits de pointe.

Dans le domaine des technologies vertes et à faibles émissions de carbone, ZTE introduira une solution complète d'exploitation énergétique de bout en bout. La présentation démontre comment les technologies de base permettent des pratiques universelles à faibles émissions de carbone, la réalisation de l'approvisionnement en énergie verte, le stockage efficace de l'énergie et la consommation intelligente d'énergie.

Tirer parti de l'IA pour stimuler la croissance des entreprises de télécommunications et accélérer la monétisation des renseignements numériques

ZTE présentera une gamme de produits et de solutions novateurs pour tirer parti de l'intelligence artificielle afin de stimuler le développement des affaires pour les opérateurs de télécommunications et de réaliser la monétisation de l'intelligence numérique pour les marchés 2C/2B/2H. Cela comprend « uSmartNet - Truly Autonomous Network Solution », qui intègre de grands modèles d'intelligence artificielle et la technologie numérique jumelée. En outre, ZTE présentera des solutions basées sur l'Open Gateway et l'orchestration intelligente des ressources, aidant les opérateurs à monétiser le trafic et à améliorer l'expérience utilisateur.

Pour l'expansion des activités 2B pour les opérateurs, ZTE introduira une architecture de construction numérique pour le campus industriel basée sur « réseau industriel privé + ZTE DigitalNebula », et développera indépendamment de grands modèles industriels pour aider à construire une usine intelligente efficace et collaborative. Démontrant l'intégration des technologies 5G et PON, ZTE présente l'expansion d'un réseau dédié dans le domaine OT. Cette avancée assure un déterminisme accru, une intégration transparente des réseaux informatiques et simplifie les opérations en réduisant au minimum les exigences en matière d'entretien.

En outre, ZTE apportera également la première solution de réseau 5G+XR intégrée de l'industrie, qui habilite les secteurs industriels, du tourisme culturel et d'autres secteurs grâce à des applications métaverse, offrant ainsi plus de possibilités pour l'industrie et l'innovation commerciale. Pour l'expansion de 2H pour les opérateurs, ZTE améliorera l'expérience utilisateur grâce à divers terminaux Wi-Fi 7, à des services vidéo complets et à un centre d'informatique à domicile. De plus, ZTE présentera un écosystème de maison intelligente de bout en bout ancré par FTTR comme fondement et la voix comme point d'entrée.

Explorer les technologies de pointe pour ouvrir les frontières de l'avenir numérique

En prévision de l'évolution future de la technologie de communication mobile, ZTE présentera les trois principales visions de la 5G-A et élaborera sur l'expansion de la technologie dans six scénarios clés. Parmi celles-ci, il y aura des démonstrations de riches applications telles que l'expansion de la liaison terrestre mobile avec des expériences ultra-gigabits à ondes millimétriques, des expériences immersives XR, et plus encore. De plus, ZTE présentera un SIR dynamique pour mmWave rentable afin d'optimiser les coûts de déploiement du réseau et la consommation d'énergie. RedCap sera dévoilé afin d'illustrer son rôle dans le soutien du développement d'une industrie de l'IO d'un billion de dollars. Le réseau 5G-A, doté de technologies informatiques et de communication intégrées, sera également présenté pour initier l'ère de la nouvelle économie à basse altitude et de la conduite autonome V2X 5G-A. De plus, ZTE introduira la technologie NTN (réseau non territorial) pour atteindre une connectivité universelle dans l'air, la terre et la mer, en s'étendant à de nouveaux espaces pour les téléphones intelligents pour se connecter directement aux satellites et à l'IdO étendu.

Lancement de Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0, déploiement de l'interconnexion intelligente multi-terminal

Dans le domaine de la vie intelligente, ZTE Mobile Devices dévoilera sa vision de marque mondiale « Better for All », qui vise à offrir des produits et des services de qualité supérieure partout dans le monde grâce à une conception, des expériences et une qualité améliorées. Soucieux de permettre à chacun de profiter d'une vie meilleure, ZTE Mobile Devices mettra en valeur un noyau d'interconnexion intelligente multi-terminal et de prolongement écologique, ainsi que son écosystème intelligent à scénario complet 3.0.

Un certain nombre de nouveaux produits et de technologies novatrices seront introduits. Il s'agit notamment d'une toute nouvelle génération et de la première tablette de nubie 3D 3D 5G+Al au monde, qui comprend des solutions 3D pour diverses industries et la technologie Neovision 3D Any Time permettant une puissante conversion en temps réel du contenu 2D en 3D. De plus, les produits 5G FWA avec de nouveaux concepts d'Al, le premier téléphone intelligent à bascule de ZTE, le nubia Flip 5G et une variété de nouveaux téléphones intelligents avec photographie, musique et jeu seront également présentés.

Pendant ce temps, la nubie phare de la photographie Z60 Ultra, équipée de la caméra sous écran exclusive de cinquième génération, de la série phare de jeux REDMAGIC 9 Pro, offrant une performance et une endurance exceptionnelles, et les principaux produits de la série FWA et MBB seront présentés lors de l'événement.

Dévoilement d'innovations de poids lourd, en explorant conjointement le nouvel écosystème de l'industrie pour l'avenir

Au cours de la CMM 2024, l'entreprise accueillera le lancement de nouveaux produits ZTE Devices et la conférence ZTE 5G-Advanced Innovations and New Products Release, qui présenteront une série de produits d'innovation à l'industrie. Le ZTE participera également à cinq forums thématiques organisés par la GSMA, en mobilisant des opérateurs mondiaux, des partenaires de l'industrie et des leaders d'opinion sur les nouvelles technologies, les nouveaux produits et les perspectives dans le domaine des TIC.

De plus, le site dédié de ZTE MWC Barcelona 2024 sera disponible en ligne, présentant les dernières informations de Xu Ziyang, PDG de ZTE sur l'ère de l'intelligence numérique. Il partagera les actions et les réflexions de l'entreprise face aux opportunités stratégiques offertes par la numérisation, l'intelligence et le développement sobre en carbone, son engagement à relever les défis cycliques et à contribuer à un avenir durable marqué par l'ultra-efficacité, la durabilité, et le renseignement en façonnant l'innovation numérique avec des partenaires mondiaux.

Pour en savoir plus, visitez le kiosque ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) au Mobile World Congress 2024, ou consultez le site https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc23.html

