ZTE dévoile son portefeuille de produits réseau d'accès radio 5G plus performants, plus compacts et plus rapides pour les réseaux du futur

SHENZHEN, Chine, 26 février 2020 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a lancé la solution « SuperDSS » qui prend en charge le partage dynamique du spectre tri-RAT (technologie d'accès radio triple), en utilisant pleinement le spectre de migration de la 5G pour les entreprises de télécommunications. Par ailleurs, ZTE a dévoilé sa dernière gamme complète de produits 5G, car l'entreprise s'efforce sans relâche d'offrir aux utilisateurs une expérience Internet de premier plan.

Fonctionnant avec les meilleurs jeux de puces de traitement 7 nm du secteur et une architecture bi-mode non autonome / autonome, la nouvelle série 5G de ZTE est idéale pour un déploiement de la 5G de toute la bande et pour tous les scénarios, répondant à une large gamme d'exigences, dont la macro-couverture, l'utilisation en intérieur, les bornes Wi-Fi et les rues, ainsi que les tunnels ferroviaires pour les trains à grande vitesse.

S'appuyant sur la première solution de couverture 5G pour les compagnies aériennes du secteur, ZTE aide les entreprises de télécommunications à construire d'excellents réseaux 5G offrant une couverture complète, une grande capacité, un déploiement rapide et une grande rentabilité.

La série de produits à très haut débit facilite le partage du réseau d'accès radio et la souplesse d'évolution

Pour le cas de figure de la macro-couverture 5G, ZTE a lancé l'unité d'antenne active (AAU) 5G, le produit phare conçu pour une bande passante de 400 MHz avec une conception légère. Il s'agit du produit le plus compétitif pour la bande des 3,5 GHz. Sa bande passante de 400 MHz répond parfaitement aux exigences de partage du réseau d'accès radio ou d'intégration du spectre sur toute la bande N78, offrant une grande flexibilité dans le déploiement du réseau et l'évolution future pour les entreprises de télécommunications. Pesant 22 kg, soit un poids inférieur aux 23 kg qu'exige l'UE quant au poids maximal qu'une seule personne peut installer, il est conçu pour réduire la main d'œuvre, le temps et les autres coûts.

Outre le produit phare, le portefeuille de produits ZTE pour la 5G comprend également une AAU d'une puissance de sortie pouvant atteindre 320 W pour les cas de partage du réseau d'accès radio. L'AAU 5G bi-bande qui prend en charge les fréquences 2,6 GHz et 3,5 GHz peut aider les entreprises de télécommunications à réduire les exigences sur les sites : cela facilite une transition en douceur de la 4G à la 5G et permet une utilisation plus efficace des ressources du spectre dispersé.

La solution d'intérieur QCell 5G de ZTE fournit non seulement des produits 4TR multi-modes, multifréquences, à bande passante ultra-large et de grande capacité, mais aussi un produit 2TR plus économique qui prend en charge une bande passante de 300 MHz, ce qui est idéal pour le partage du réseau d'accès radio en intérieur et l'introduction rapide de la 5G avec un coût de déploiement plus faible.

Unisite+ : accélérer le déploiement de la 2G, de la 3G, de la 4G et de la 5G sur un même site avec moins d'appareils

Guidée par l'idée de maximiser les RAT, les bandes et la capacité avec le moins de dispositifs possible, ZTE a lancé UniSite+, la version améliorée de sa solution UniSite. La conception « A + P » permet de remplacer toutes les antennes et d'ajouter une nouvelle AAU 5G en n'utilisant qu'une seule unité radio. La partie active de la solution offre des options flexibles entre 64TR et 32TR sur les bandes N78, N41 et N79, et la partie passive offre 14 ports et prend en charge toutes les bandes de fréquences inférieures à 3 GHz.

La solution utilise deux produits à trois bandes ultralarges, le premier produit 1.8G + 2.1G + 2.6G du secteur et le 700M + 800M + 900M présentant la plus grande capacité et le plus petit facteur de forme de l'industrie.

En déployant la solution UniSite+, les entreprises de télécommunications peuvent facilement concrétiser le concept « 1 + 2 = 7 », qui consiste à utiliser une antenne et deux unités radio pour prendre en charge le déploiement de la technologie tous-RAT à sept bandes. Il s'agit donc de la solution de site la plus simple du secteur, qui réduit le nombre de dispositifs nécessaires de plus de 70 %.

Outre la simplification de la radio, la toute dernière technologie de bande de base a atteint un nouveau niveau extraordinaire. ZTE a lancé la première carte de bande de base entièrement RAT de l'industrie, qui prend en charge la 2G, la 3G, la 4G et la 5G dans une seule carte pour faciliter l'évolution de la 5G « sans intervention sur site ».

Alors que les sites radio se trouvent grandement simplifiés, ZTE a également réduit la consommation d'énergie des équipements de 30 % grâce à des jeux de puces de nouvelle génération et des amplificateurs de puissance à haut rendement.

Pour répondre aux exigences de la transmission de la 5G, la solution UniSite+ comprend également les derniers produits à micro-ondes qui présentent une capacité de transmission allant jusqu'à 25 gigabits/seconde et des performances de latence améliorées. Par ailleurs, la solution peut fonctionner avec la bande de fréquence ordinaire des micro-ondes d'une solution tierce pour former un groupe à bandes multiples, ce qui offre la meilleure solution de mise à niveau de réseau de commutation multiprotocole par étiquette (commutation IP MPLS) / réseau défini par logiciel (SDN) pour maximiser le retour sur investissement des entreprises de télécommunications.

Avec les solutions toutes dimensions de ZTE, même le ciel n'est pas une limite

En plus des solutions de macro-couverture et de couverture en intérieur, ZTE propose également des solutions pour les lignes de transport à grande vitesse, telles que la couverture des trains à grande vitesse, des trains à sustentation magnétique, des tunnels et des compagnies aériennes. Pour aider les entreprises de télécommunications à obtenir une grande qualité de couverture sous différentes latitudes, ZTE propose des produits multi-modes et multi-bandes pour pôle-site grandement intégrés, applicables aux bornes Wi-Fi, aux angles morts et aux rues, ainsi que des produits de pôle-site mmWave qui ont une grande puissance de sortie et un facteur de forme compact.

Prenant pour exemple le premier réseau 5G de sustentation magnétique au monde, ZTE a travaillé avec China Telecom pour fournir aux utilisateurs une expérience de service continue et stable dans des transports à ultra-haute vitesse. ZTE a également déployé cette solution sur de nombreuses autres lignes de chemins de fer à grande vitesse.

Par ailleurs, la solution de couverture 5G des routes aériennes de ZTE offre un débit plus de 100 fois supérieur à celui des solutions satellitaires traditionnelles, et une seule station de base couvre un rayon allant jusqu'à 300 km. La solution partage les ressources du spectre avec les réseaux terrestres, ce qui permet à l'entreprise de télécommunications d'économiser l'investissement dans l'infrastructure du réseau et les ressources du spectre. La solution de ligne aérienne 5G devrait être mise en service commercial en Chine cette année.

ZTE a travaillé en étroite collaboration avec plus de 70 entreprises de télécommunications dans le monde entier. Grâce à sa vaste expérience dans le domaine de la technologie des entrées multiples, sorties multiples massif et à son innovation continue dans les algorithmes de la 5G, ZTE a amélioré les performances du réseau commercial 5G et a construit des réseaux de qualité pour que les utilisateurs puissent profiter de l'expérience Internet ininterrompue à 1 Gigabit/seconde.

À titre de contributeur dynamique de premier plan aux nouvelles applications de la 5G, ZTE a collaboré avec des entreprises de télécommunications du monde entier pour optimiser l'industrie verticale de la 5G grâce à ses solutions 5G autonomes de bout en bout. À l'avenir, ZTE continuera à tirer parti de ses produits bi-mode non autonomes et autonomes complets et de sa technologie des entrées multiples, sorties multiples massif de pointe pour aider les entreprises de télécommunications à construire les meilleurs réseaux qui offriront une expérience utilisateur nec plus ultra et des services de pointe.

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs télécom, entreprises et clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code pour les actions H : 0763.HK / code pour les actions A : 000063.SZ), ZTE vend ses produits et ses services dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a décroché 46 contrats commerciaux liés à la 5G sur les principaux marchés tels que l'Europe, la région Asie-Pacifique et la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. ZTE consacre dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation.

