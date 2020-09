Le premier véritable écran complet de l'industrie, qui répond aux normes professionnelles de couleurs cinématographiques, est associé au système audio DTS:X Ultra 3D qui offre un divertissement en bonne et due forme.

SHENZHEN, Chine, le 1er sept. 2020 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a dévoilé aujourd'hui le ZTE Axon 20 5G, le premier téléphone intelligent au monde doté d'un appareil photo placé sous l'écran, qui offre le premier véritable écran intégral de l'industrie.

« Le ZTE Axon 20 5G marque le début de la nouvelle stratégie produit de ZTE », a déclaré M. Ni Fei, président de ZTE Mobile Devices. « Les téléphones intelligents constituer notre principal axe d'innovation en matière de produits. Parallèlement à cela, nous allons également nous engager à développer des produits mobiles à haut débit pour les usages individuels et familiaux, des dispositifs intelligents de technologie prêt-à-porter et d'autres nouveaux produits qui permettent une vie intelligente connectée en toute fluidité aux environnements 5G. »

Le premier appareil photo placé sous l'écran au monde, qui s'appuie sur cinq technologies fondamentales

Étant le premier fabricant mondial de terminaux intelligents, ZTE s'est engagé à révolutionner les technologies d'appareils photos placés sous l'écran. Grâce à ses cinq technologies fondamentales, à savoir les matériaux spéciaux, les puces à double contrôle, les circuits d'attaque uniques, la matrice de pixels spéciale et l'algorithme d'égoportraits développé en interne, ZTE a surmonté de nombreux défis techniques pendant les phases de recherche et de développement.

Pour équilibrer les performances offertes par l'écran et par la caméra avant, ZTE a adopté un matériau ultra-transparent qui comprend de nouveaux films organiques et inorganiques, ce qui améliore la lumière entrante dans la caméra avant.

Par ailleurs, une puce à double commande indépendante encastrée et des circuits d'attaque intégrés ont été utilisés pour permettre la synchronisation des couleurs entre l'appareil photo avant et l'écran conventionnel. En outre, la conception du plan du circuit d'attaque unique et les composants de miniaturisation de précision ont été utilisés pour éviter les interférences et limiter l'impact sur l'appareil photo avant.

Qui plus est, ZTE a créé une matrice spéciale, à même d'optimiser les pixels et d'améliorer l'homogénéité de l'écran, ce qui crée une transition plus naturelle.

En outre, l'algorithme d'égoportrait de l'appareil photo avant de ZTE a optimisé les performances de l'appareil photo dans plusieurs conditions d'éclairage, et a assuré le réglage automatique de la plage dynamique, ce qui se traduit par une très nette amélioration de la clarté de la photo et du contraste de l'image.

Cela révolutionne les expériences utilisateur grâce à un véritable écran complet

ZTE a tiré parti d'autres technologies placées sous l'écran, notamment la lumière ambiante, le son et les capteurs d'empreintes digitales, pour obtenir un véritable plein écran sans trous de perforation. Le capteur de lumière innovant peut régler automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement lumineux, ce qui permet de voir clairement l'écran à tout moment.

Premier téléphone intelligent au monde avec appareil photo sous l'écran, le ZTE Axon 20 5G a franchi une nouvelle étape dans la recherche sur les téléphones intelligents à véritable écran intégral. Il est doté d'un écran DELO de 6,92 pouces et prend en charge une profondeur de couleur de 10 bits ainsi qu'une couverture de 100 % de la gamme des couleurs DCI-P3, ce qui permet d'atteindre les normes de couleurs du cinéma numérique.

Par ailleurs, l'image en haute définition intégrale plus et les matériaux DELO ont rendu les couleurs de l'écran plus claires et plus belles. Grâce à un rapport longueur-largeur de 20.5:9 et à l'audio DTS:X Ultra 3D, le dispositif peut offrir une expérience cinématographique.

La conception avant tout

Se caractérisant par une épaisseur de seulement 7,98 mm et par une conception ultra fine à deux lignes fluides, le ZTE Axon 20 5G a hérité du style épuré de la série ZTE Axon.

Le verre incurvé en 3D au dos contient dix couches d'empilements structurels, qui ont été minutieusement élaborées à l'aide de 36 procédés différents pour créer une texture unique et splendide. L'Axon 20 5G est disponible en quatre couleurs vives, à savoir bleu, noir, violet et orange.

En outre, ZTE a collaboré avec Sam Falconer, illustrateur britannique réputé, afin de créer un emballage exclusif pour le ZTE Axon 20 5G. La conception vise à encourager les jeunes à explorer davantage les possibilités des technologies actuelles, en représentant artistiquement les grandes contributions apportées par quatre scientifiques de renom à l'humanité.

De meilleures expériences avec la 5G grâce à la super antenne 2.0

Le ZTE Axon 20 5G est doté d'une technologie d'antenne améliorée qui garantit une expérience 5G ultra-rapide à tout moment et en tout lieu. La super antenne 2.0 de ZTE est une antenne à structure directe imprimée de pointe, présentant une conception intégrée de balayage à 360 degrés et une technologie intelligente de réglage en boucle fermée, qui peut améliorer la stabilité de la connexion au réseau et la vitesse de téléchargement.

De plus, douze antennes différentes ont été intégrées dans la surface extérieure du cadre central, qui sont plus éloignées de la carte mère et des composants internes ; cela permet une réception de signal plus sensible et une recherche de réseau plus rapide.

Même sur les lignes ferroviaires à grande vitesse, les transferts peuvent toujours être effectués entre un réseau ferroviaire privé à grande vitesse et un réseau de stations de base, ce qui garantit des appels de haute qualité. En outre, la stabilité du signal du réseau est garantie dans les ascenseurs, les garages souterrains et les autres environnements où le signal est faible.

Compatible avec les réseaux de quatre grandes entreprises de télécommunications chinoises, le ZTE Axon 20 5G est doté d'une technologie d'accélération de réseau intelligente, qui a permis d'augmenter le taux de téléchargement de 30 %, selon les résultats des tests effectués dans le laboratoire de ZTE, et d'éviter intelligemment les bandes de fréquences à signaux encombrés.

Des fonctions intégrées pour la réalisation et le montage de vidéos

ZTE a déployé des efforts sans relâche pour améliorer les fonctions vidéo de ses téléphones intelligents, dans l'optique de répondre aux besoins des jeunes utilisateurs à l'ère de la 5G.

Le ZTE Axon 20 5G est doté d'un appareil photo principale super HD de 64 MP qui prend en charge la vidéo haute résolution 4K à 60 images/s, les scènes de nuit, la beauté de la vidéo et la vidéo à haute gamme dynamique en temps réel dans de nombreuses conditions d'éclairage. Par ailleurs, l'objectif principal et l'objectif grand angle assurent la stabilisation d'image, ce qui permet de réaliser des vidéos de meilleure qualité.

Qui plus est, le logiciel de l'appareil photo comporte six modèles intelligents permettant de produire des vidéos stylisées, qui peuvent correspondre, en toute intelligence, à différents styles de musique avec des effets de transition spéciaux. En outre, le mode d'enregistrement unique de film plein écran, qui offre un rapport inférieur à 20.5:9 peut prendre en charge le flou d'arrière-plan (bokeh) des portraits et la beauté du portrait, ce qui permet de personnaliser davantage la vidéo.

Par ailleurs, le mode de tournage avec sous-titrage vocal s'appuyant sur l'IA offre des fonctions sophistiquées de montage vidéo, telles que l'assemblage, le changement de vitesse, le recadrage de certaines zones, le filtrage et la musique de fond, afin de rendre le montage vidéo plus pratique.

Des performances complètes au service d'expériences formidables

Alimenté par la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 765G, le ZTE Axon 20 5G est doté d'un moteur d'optimisation du système de nouvelle génération, adapté à tous les scénarios. S'appuyant sur ce moteur, la vitesse de démarrage des applications les plus fréquemment utilisées peut être augmentée de 40 % et les expériences de jeu et de vidéo ont également été améliorées, selon les résultats des tests effectués par le laboratoire de ZTE.

Par ailleurs, le tout dernier système d'interface utilisateur MiFavor 10.5 prend en charge l'optimisation de l'écran pour le visionnage de films et la projection sur écran intelligent, tandis que la grande batterie de 4 220 mAh peut assumer une charge rapide de 30 W et un mode d'économie d'énergie en 5G qui améliore la durée de vie de la batterie de 35 %.

Parallèlement à cela, le ZTE Axon 20 5G est équipé de neuf capteurs de température permettant de déceler précisément la température. Les capacités de dissipation de la chaleur sont améliorées grâce à un triple système intelligent de dissipation de la chaleur, qui comprend une circulation de refroidissement liquide, un coussinet thermique en nanofibres de carbone et un matériau en graphite. Le téléphone intelligent reste froid pendant que les utilisateurs jouent à des jeux, visionnent de courtes vidéos ou regardent des films.

Le lancement du ZTE Axon 20 5G a illustré les capacités de ZTE à répondre aux besoins des consommateurs, ainsi que ses atouts en termes de R et D technique et d'innovations de produits. À l'avenir, ZTE continuera de s'atteler à forger un style de vie intelligent pour les consommateurs en quête de marques jeunes, haute technologie et dernier cri.

Prix et disponibilité

Le ZTE Axon 20 5G pourra être pré-commandé en Chine à compter du 1er septembre 2020 sur les canaux de commerce électronique, dont www.myzte.com, zte.jd.com et zte.tmall.com. Le ZTE Axon 20 5G sera commercialisé en Chine à des prix démarrant à 2 198 RMB.

Le ZTE Axon 20 5G en China

Réseau 5G : n41/38/78/77/28/1/3/7

FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28

TDD : B34/38/39/40/41

UMTS : B1/2/4/5/8

GSM : B2/3/5/8

4*4MIMO

LTE : B1/3/7 Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 765G Stockage 6/8GB RAM + 128/256 GB ROM Système d'exploitation Android Q Écran 6.92'' FHD+(2460x1080), OLED Appareil photo Arrière : 64 MP + 8 MP (grand angle de120 degrés) + 2 MP (profondeur) + 2 MP (macro)

Avant : 32 MP Batterie 4 220 mAh (caractéristiques), Qualcomm® Quick Charge™ 4+, 30 W Interface USB Type-C, nano + nano / micro SD (jusqu'à 2 TB) Taille et poids 172,1 x 77,9 x 7,98 mm

198 g (environ) Caractéristiques Photo appareil sous l'écran, empreinte digitale sous l'écran, son sous l'écran

GPS / A-GPS / BeiDou / GLONASS,

802.11a/b/g/n/ac, BT 5.1, Hi-Fi, NFC

Accéléromètre, proximité & ambiance, boussole, gyroscope

