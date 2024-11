ISTANBUL, 12 novembre 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a lancé la première solution FWA du secteur à pile complète et alimentée par l'IA, la solution ZTE Nebula AI FWA. Guidée par sa philosophie de produit améliorée, baptisée « AI-powered GIS 2.0 », cette solution a été présentée lors du tout premier congrès des utilisateurs des appareils ZTE, axé sur FWA & MBB. Cet événement, dont le thème était « Better 5G, Better AI », a rassemblé des invités réputés, des leaders d'opinion du secteur, des opérateurs mondiaux et des experts pour discuter des opportunités et des défis du secteur FWA & MBB.

Bai Keke, vice-président de ZTE et directeur général de l'Internet mobile, ZTE Mobile Devices, a souligné l'importance de l'intégration de l'IA et de la 5G pour répondre à la demande croissante du secteur FWA & MBB. « Le marché FWA devrait atteindre 38,7 millions d'unités d'ici 2028, et la 5G FWA représentera 72 % de cette demande. Nous explorons continuellement le potentiel de l'IA pour relever les défis auxquels font face les opérateurs et les utilisateurs. « Nous continuerons à améliorer notre philosophie de produit GIS 2.0 grâce à l'IA, en stimulant l'innovation dans le secteur FWA & MBB pour maintenir notre position de chef de file mondial. »

Nouvelle philosophie de produits FWA & MBB de ZTE : AI-Powered GIS 2.0

Lors de cet événement, ZTE a officiellement présenté sa philosophie de produit améliorée, AI-powered GIS 2.0, qui signifie Green, artificial Intelligence, and Security (écologie, intelligence artificielle et sécurité). GIS 2.0 intègre une technologie d'IA avancée pour optimiser les performances du réseau en s'appuyant sur le comportement de l'utilisateur, en catégorisant plus de 4 000 applications, en améliorant l'efficacité de la bande passante de 20 % et en réduisant l'encombrement du réseau de 30 %. Avec GIS 2.0, ZTE établit une nouvelle référence en matière de solutions FWA & MBB plus rapides, plus intelligentes et plus sûres.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de GIS 2.0 est la Super Antenna alimentée par l'IA et utilisant la technologie interne de ZTE de balayage et de commutation de phase, qui augmente la vitesse du réseau de 20 % dans les zones où les signaux sont plus faibles. Sur le plan de la sécurité, le GIS 2.0 utilise l'IA pour détecter et bloquer en temps réel les cybermenaces, notamment les données illégales, les virus et les menaces potentielles de piratage, tandis que sa fonction de protection des enfants garantit un environnement en ligne plus sûr pour les enfants. Un autre élément clé de GIS 2.0 est sa plateforme Smart Cloud basée sur l'IA, qui permet aux opérateurs de gérer plus efficacement les appareils FWA & MBB, réduisant ainsi le besoin d'assistance sur site et améliorant l'efficacité du service.

Première solution FWA à pile complète alimentée par l'IA du secteur et innovations de produits 5G+AI

Lors de cet événement, ZTE a présenté la solution Nebula AI FWA, la première solution FWA à pile complète alimentée par l'IA. Cette solution présente six fonctionnalités axées sur l'IA : application multi-scénarios de l'IA, gestion de la qualité de service de l'IA, contrôle vocal de l'IA, reconnaissance des applications de l'IA, protection des enfants de l'IA et optimisation du réseau de l'IA en temps réel. Ces fonctionnalités améliorent l'expérience utilisateur et la sécurité du réseau, établissant de nouvelles normes pour les réseaux intelligents.

ZTE a également lancé ses séries 5G FWA et MBB alimentées par l'IA, avec les modèles G5 Ultra et G5F. Le ZTE G5 Ultra, le premier appareil FWA phare alimenté par l'IA au monde, est entièrement équipé pour prendre en charge la 5G avancée, offrant des taux de données de pointe allant jusqu'à 19 Gbps. Il est doté d'un Wi-Fi 7 tri-bande et de deux ports réseau ultra-haut débit 2,5G pour une connectivité exceptionnelle. Grâce au contrôle vocal IA intégré, à la gestion intelligente de la qualité de service et à une antenne 13dBi à commutation de faisceau intelligente, il optimise automatiquement les performances Internet pour des activités telles que la diffusion en continu, les jeux et les vidéoconférences, offrant ainsi une expérience utilisateur améliorée, sécurisée et transparente. Le ZTE G5F, premier FWA d'extérieur au monde doté d'IA et prêt pour la 5G avancée, est le modèle phare de la série FWA de cinquième génération de ZTE. Il offre des vitesses de pointe de 10 Go/s et est doté de la technologie sous-6GHz et mmWave NR DC pour une couverture bi-bande améliorée. Grâce aux antennes 13dBi et aux ports réseau PoE 2,5G, il garantit une connectivité extérieure fiable et à haut débit, idéale pour des applications comme les jeux en nuage et la diffusion en continu 4K.

ZTE a consolidé sa position de chef de file mondial du secteur FWA & MBB, avec plus de 1 000 brevets et des partenariats avec plus de 130 opérateurs dans le monde, livrant plus de 250 millions d'unités à l'échelle mondiale. ZTE offre une gamme complète de produits, des puces aux appareils, couvrant des secteurs tels que la maison, les voyages, les véhicules et l'IdO, le tout dans le cadre de son écosystème intelligent 3.0 à scénario complet. L'innovation continue de ZTE permet d'offrir une connectivité de pointe à haut débit pour tous, et d'ouvrir la voie à l'avenir des réseaux intelligents.

