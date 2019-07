ZTE Axon 10 Pro 5G : premier téléphone intelligent 5G vendu dans les pays scandinaves

HELSINKI, 5 juillet 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important fournisseur international de solutions de télécommunications, grand public et d'entreprise pour l'Internet mobile et partenaire d'Elisa, entreprise pionnière dans le domaine des télécommunications et des services numériques, a officiellement vendu le premier téléphone intelligent 5G, le ZTE Axon 10 Pro 5G, en Finlande. Le téléphone a été remis au client par Veli-Matti Mattila, chef de la direction d'Elisa Corporation, le 3 juillet 2019 dans l'enceinte du magasin phare d'Elisa Kulma à Helsinki. Cet événement officialise l'entrée de la Finlande dans l'ère de la 5G et l'avènement du ZTE Axon 10 Pro 5G en tant que premier téléphone intelligent 5G commercial dans les pays scandinaves, permettant aux consommateurs de profiter de la rapidité et de l'excellence des services et expériences offerts par la 5G.

Xu Feng, premier vice-président de ZTE Corporation et président de la division Appareils mobiles, a déclaré : « ZTE collabore étroitement avec des entreprises de télécommunications de premier plan tels qu'Elisa pour accélérer l'utilisation commerciale des appareils 5G. Après l'annonce en Europe, au Moyen-Orient et en Chine, le ZTE Axon 10 Pro 5G est le premier téléphone intelligent 5G commercial dans les pays scandinaves et au Moyen-Orient. Grâce à sa technologie de pointe, le ZTE Axon 10 Pro 5G répondra aux attentes des consommateurs en matière de connexions 5G ultra-rapides et en ce qui concerne leurs divers besoins quotidiens, personnels comme professionnels. Avec ses solutions de bout en bout, ZTE s'engage à identifier et à satisfaire les demandes émergentes des entreprises de télécommunications et des consommateurs à l'ère de la 5G à venir. Nous nous attendons à ce que davantage de consommateurs fassent l'expérience des services 5G avec ce téléphone intelligent phare. »

La 5G offrira une capacité de transfert de données fortement accrue, une vitesse de transfert de données bien plus rapide et une latence plus faible, ce qui se traduit par des possibilités d'application encore plus incroyables pour les clients, permettant une vie connectée plus intelligente et un travail plus efficace, ainsi que l'accès à la réalité augmentée (RA) et à la réalité virtuelle (RV), le jeu à la demande, les vidéos 4K, la diffusion en continu 5G+8K en direct avec une clarté exceptionnelle, la conduite autonome à l'avenir, entre autres scénarios d'application. Outre ce téléphone intelligent 5G remarquable, ZTE fournit également une gamme diversifiée d'équipements terminaux 5G tels que le routeur intérieur 5G, le routeur extérieur 5G, le routeur sans fil mobile 5G, la boîte Ethernet 5G et le module 5G, ainsi que des modules 5G adaptés aux utilisations industrielles, ce qui a pour effet de stimuler la transformation numérique des divers secteurs.

À propos de ZTE

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, aux entreprises et aux clients du secteur public. Dans le cadre de sa stratégie d'entreprise, ZTE entend offrir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour garantir excellence et valeur à l'heure où les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Cotés dans les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (cote pour les actions H : 0763.HK / cote pour les actions A : 000063.SZ), les produits et services ZTE sont vendus à plus de 500 entreprises de télécommunications dans plus de 160 pays. ZTE consacre dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement, et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation. ZTE est attachée à la responsabilité sociale de l'entreprise et participe au Pacte mondial de l'ONU. Pour en savoir plus, visitez www.zte.com.cn .

