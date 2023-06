Les nouveaux produits de ZTE, alimentés par une technologie sans précédent, couvrent pleinement les scénarios de communications mobiles des consommateurs.

La tablette nubia Pad 3D, offrant une expérience visuelle 3D plus réaliste et plus vivante, approfondira l'écosystème 3D sans lunettes.

SHANGHAI, 30 juin 2023 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et de la communication, présente de nombreux nouveaux produits au salon Mobile World Congress (MWC) de Shanghai 2023, offrant une technologie et des expériences utilisateur sans précédent. Du 28 au 30 juin, ZTE offrira aux visiteurs une exposition et une expérience complètes dans son kiosque situé au N3-B20, en proposant des téléphones intelligents, des tablettes, des lunettes de réalité augmentée (RA) intelligentes, des produits à accès mobile à large bande et à accès fixe sans fil, ainsi que des produits Internet pour les véhicules et les industries. Ces offres sont intégrées aux applications d'IA intelligentes de pointe, aux terminaux de données mobiles de pointe et aux produits intelligents V2X mis à jour.

Couverture complète des scénarios de communications mobiles grand public

ZTE présente une vaste gamme de nouveaux produits pour couvrir tous les scénarios de communications mobiles au salon MWC Shanghai 2023. Les appareils intelligents novateurs, y compris la toute dernière tablette 3D sans lunettes alimentée par l'IA et les lunettes RA sans fil GPT, sont devenus des points saillants du kiosque. Les nubia Neo Air, les premières lunettes RA réfractives légères au monde avec fonction GPT et sans fil, attirent l'attention lors de leurs débuts, étant donné qu'elles permettent une interaction intelligente similaire à un entretien en temps réel, le clavardage des assistants vocaux et la requête de données vocales via son modèle d'IA intégré. De plus, ZTE expose sa tablette vedette 5G, ZTE AxonPad, l'ordinateur de bureau ZTE AxonBook et deux téléphones intelligents 5G vedettes, ZTE Axon 50 Ultra et nubia Z50 Ultra, démontrant ses réalisations et ses percées en matière d'innovation, de sécurité des systèmes et de photographie professionnelle.

Les produits à accès mobile à large bande et à accès fixe sans fil de ZTE 5G, dont la part de marché est la première au monde pour la technologie de pointe dans le domaine de la commercialisation, et les réalisations de GIS (Green, Intelligence & Security [Vert, Intelligence et Sécurité]), couvrant la dernière 5e génération de Wi-Fi 7 5G à accès fixe sans fil, de 5G à accès fixe sans fil intérieur et extérieur de même que d'accès Wi-Fi portable 5G. En se connectant à Internet au moyen de réseaux sans fil, les produits permettent un transfert de données rapide et efficace. Au cours de l'exposition, ZTE démontre l'efficacité et la commodité de ces technologies, qui s'appuient sur le concept produit d'économie d'énergie, de contrôle intelligent de scénarios et de sécurité de réseau.

En ce qui concerne les dispositifs terminaux pour véhicules, ZTE affiche des produits aux performances de pointe et des applications dans les véhicules, en collaboration avec les constructeurs automobiles. Parmi les faits saillants, mentionnons le nouveau produit d'innovation collaboratif véhicule-route RCU, l'appareil intégré de communication et d'informatique en bordure de route Y2002 qui intègre l'unité de communication en bordure de route 5G RSU Y2001 et la capacité informatique de pointe. Ce produit de pointe offre une puissance de calcul robuste en matière d'IA et prend en charge plusieurs bandes de fréquences de communication. Grâce à sa capacité à traiter simultanément des données vidéo et radars multicanaux tout en consommant une faible puissance, le Y2002 permet des applications de transport intelligent et favorise le développement d'un transport intelligent en réseau, tous basés sur le système d'exploitation de ZTE.

Une nouvelle espèce d'interaction intelligente offre des expériences sans précédent

En tant que nouvel ajout important à la gamme de produits Smart Ecosystem de ZTE, les lunettes nubia Neo Air ne sont pas seulement des lunettes RA sans fil, mais aussi un accessoire intelligent équipé de l'algorithme AIGC, le même algorithme utilisé dans la technologie GPT. Le modèle GPT utilisé par les lunettes combine les capacités de plusieurs grands modèles d'IA pour obtenir des questions et réponses instantanées, ce qui signifie que les utilisateurs pourraient interagir par commande vocale avec l'assistant d'IA intégré.

Propulsées par la technologie RA et le contenu généré par l'intelligence artificielle, les lunettes nubia Neo Air sont devenues un assistant intelligent portable tout-en-un pour les utilisateurs. Pendant les allocutions en public, les émissions en direct, l'accueil et d'autres occasions, les porteurs peuvent voir les messages texte en temps réel à travers la lentille des lunettes pour livrer des discours improvisés. Les lunettes nubia Neo Air ont une conception binoculaire, qui ressemble beaucoup aux lunettes ordinaires. Leur poids net est d'environ 42,5 g, et les branches incurvées réglables peuvent ajuster la longueur en fonction des préférences de l'utilisateur. Chargées en une demi-heure seulement, les lunettes nubia Neo Air fournissent jusqu'à 8 heures d'utilisation normale dans des conditions typiques, permettant aux utilisateurs de la porter tout au long de la journée sans s'inquiéter de la durée de vie des piles.

Grâce aux progrès continus de la technologie RA, le contenu généré par l'intelligence artificielle et à la maturité croissante de l'écosystème, on croit que les nubia Neo Air ouvriront la voie à des scénarios d'application beaucoup plus futuristes et apporteront des expériences interactives sans précédent aux consommateurs.

Une tablette 3D sans lunettes apporte la vision mobile à une nouvelle génération

ZTE a également dévoilé un autre appareil intelligent à grand succès, le nubia Pad 3D, la première tablette 3D sans lunettes alimentée par l'intelligence artificielle au monde. Équipé de la technologie 3D Lightfield unique de ZTE, ce produit offre un affichage 3D sans lunettes de haute qualité, ainsi que des angles de vision confortables grâce au suivi du visage par l'IA en temps réel. En outre, en tirant parti d'une technologie basée sur l'algorithme d'apprentissage profond du réseau neuronal IA la tablette soutient la conversion en temps réel du contenu 2D en 3D, y compris les images, les vidéos et les supports de diffusion en continu. Cette technologie peut surmonter le dilemme des sources limitées de contenu 3D, en offrant aux utilisateurs une expérience visuelle 3D plus réaliste et plus vivante.

La technologie 3D sans lunettes, qui offre de vastes scénarios d'application, s'adresse non seulement aux consommateurs de tous les jours, mais aussi à diverses industries. Elle offre aux utilisateurs un affichage multidimensionnel et une interaction entièrement immersive qui dépasse leur imagination. Pour ce faire, ZTE présente une gamme d'écrans très impressionnante sur place et se joint à des partenaires clés de l'écosystème 3D sans lunettes comme MiGu Video of China Mobile, Tencent Meeting et China Focus Ltd pour apporter des applications pour de multiples scénarios, y compris le divertissement vidéo, la diffusion en direct, les jeux, la diffusion en continu, les conférences et l'éducation des consommateurs. Elle permet également une plus grande expansion commerciale pour les industries verticales de l'écosystème, comme les soins médicaux et de santé, le tourisme culturel, les expositions et les médias publicitaires.

ZTE collabore activement avec des partenaires de l'écosystème dans le domaine des applications industrielles pour mener conjointement la mise en œuvre de solutions industrielles subdivisées et les appliquer à la tablette nubia Pad 3D. À cet égard, l'entreprise a initié la « coopération stratégique de l'écosystème 3D sans lunettes alimenté par l'IA de ZTE » avec ses partenaires pour établir une alliance de l'écosystème 3D sans lunettes. Cette initiative vise à approfondir la coopération écosystémique globale entre le contenu et les industries, et à appliquer les technologies à des scénarios autres que l'affichage 3D pour le tourisme culturel, les musées culturels, les conférences 3D, l'éducation 3D, la diffusion 3D en direct, les traitements médicaux 3D et l'affichage de la modélisation 3D.

Cette exposition démontrera encore une fois la position de chef de file de ZTE dans le domaine des technologies de communication mobiles à l'échelle mondiale. En outre, ZTE favorisera le développement global de la technologie de communication mobile et fournira aux utilisateurs du monde entier des produits et services mobiles plus intelligents et innovants. En participant au MWC Shanghai, ZTE espère favoriser davantage de possibilités de communication et de discussion au sein des industries, faciliter le développement industriel et façonner conjointement une vie future caractérisée par l'intelligence et la commodité.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2143000/nubia_Neo_Air.jpg

SOURCE ZTE Corporation