SHENZHEN, Chine, 2 mars 2022 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un important fournisseur international de solutions de télécommunications et de technologies pour les entreprises et le grand public en matière d'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui que sa série de produits 5G à accès fixe sans fil et accès mobile à l'Internet (FWA et MBB) a atteint le million de livraisons à l'échelle mondiale. L'entreprise a aussi officiellement dévoilé la 4e génération de la série ZTE 5G pour accès fixe sans fil et accès mobile à l'Internet lors du Mobile World Congress 2022 (MWC 2022). La série comprend les routeurs 5G CPE MC888 pour usage en intérieur, les routeurs 5G CPE MC889 pour usage en extérieur, et la nouvelle génération de routeur portatifs 5G MiFi MU5120, qui ont été conçus pour l'utilisation à l'intérieur, à l'extérieur et en voyage, et ont adopté les plateformes de modem-RF Snapdragon® X65 et X62 5G de classe mondiale.

À l'ère de la 5G, ZTE s'est toujours engagé à offrir des terminaux de données 5G qui proposent des scénarios d'application diversifiés aux utilisateurs du monde entier. En 2019, ZTE a lancé la série MC801, son premier produit 5G CPE, et a lancé successivement les produits 5G CPE pour usage en intérieur de deuxième et troisième génération en 2020 et 2021. La nouvelle série de la gamme FWA et MBB a été améliorée et mise à niveau par rapport aux générations précédentes pour créer des terminaux de données 5G qui offrent des scénarios d'applications diversifiés, adaptés à l'usage personnel, à la maison, en voyage et au bureau, entre autres.

La série MC888 pour usage en intérieur comprend deux modèles, le MC888 et le MC888 Ultra. Ce dernier, équipé de la plateforme d'accès sans fil fixe Qualcomm® de deuxième génération et du système modem-RF Platform X65 5G Snapdragon®, est compatible avec les dernières normes techniques Wi-Fi 6E. Il offre un débit de liaison maximal de 6 000 Mbps et répond entièrement aux normes techniques mmWave-Sub6 NR CA et 3GPP R16. Ce routeur adopte le réseau d'antennes intelligentes 3.0 avec un gain de l'antenne atteignant les 10 dBi, permettant une réception de signal 5G stable et complète même avec des signaux faibles. Par ailleurs, le MC888 Ultra dissipe continuellement la chaleur grâce à une technologie d'auto-ventilation pénétrante et un conduit perméable à aération descendante. Par conséquent, le routeur peut fonctionner durant de longues périodes à haute vitesse et en toute stabilité même dans des conditions de puissance élevée. Fait remarquable, le MC888 Ultra prend également en charge la connexion NFC One-Touch, permettant aux téléphones intelligents Android dotés de la fonction NFC de se connecter à ces routeurs d'une seule touche, sans avoir à passer par l'étape fastidieuse qui consiste à saisir des mots de passe.

Aussi, le modèle MC888 standard équipé de la plateforme Qualcomm X62, prend en charge le Wi-Fi 6 et offre un débit de liaison maximal de 3 600 Mbps. Jusqu'à 32 utilisateurs peuvent s'y connecter simultanément. Ce modèle utilise notamment la même technologie d'antenne que le MC888 Ultra, et l'antenne à gain élevé intégrée assure une réception de signal puissante pour les utilisateurs.

Pour les scénarios d'application en extérieur, ZTE, une entreprise de communication de classe mondiale, a lancé les routeurs MC889 et MC889 Pro, compatibles avec les réseaux mmWave, Sub-6 5G et 4G LTE, conçus pour résoudre le problème de faible pénétration des signaux du réseau mmWave et Sub-6 et imposer des exigences plus élevées en matière de température, d'environnement et de capacité de réception des signaux. Les séries IP67 et IP65, de qualité industrielle, sont étanches à la poussière et à l'eau. Elles peuvent fonctionner normalement à des températures comprises entre moins 40 et moins 60 degrés, ce qui fait d'elles de véritables produits CPE pour usage extérieur efficaces dans toutes les conditions météorologiques. Le MC889 Pro est doté de la technologie d'antenne à gain très élevé capable d'atteindre les 11 dBi, qui améliore grandement la réception des signaux pour les utilisateurs du terminal.

S'appuyant sur la série 5G CPE pour usage en intérieur et en extérieur, ZTE a également développé un nouveau produit portatif, le 5G MiFi MU5120, qui offre une connexion stable et simultanée à 32 appareils. Le routeur utilise la plateforme d'accès sans fil fixe Qualcomm, de deuxième génération ainsi que la plateforme Snapdragon X62 5G Modem-RF Platform et prend en charge la technologie Wi-Fi 6 à faible consommation d'énergie. Il est également doté d'une batterie de 10 000 mA offrant une autonomie de plus de 16 heures. Parallèlement, le MU5120 prend également en charge la recharge rapide inversée de 18 W et la fonction NFC One-Touch, offrant une expérience pratique plus fonctionnelle aux utilisateurs.

Outre les cinq nouveaux produits susmentionnés, ZTE a également annoncé lors du MWC 2022 le lancement de son produit phare, le MC888, le premier Wi-Fi7 5G CPE avec les configurations les plus robustes au monde, qui offrira la meilleure expérience de l'industrie et sera disponible sur le marché au quatrième trimestre de cette année.

De plus, ZTE a également démontré son excellent rendement en matière de communication. Avec la nouvelle puce Qualcomm SD X65, la nouvelle génération de produit 5G mmWave CPE a amélioré le taux de transmission de haute puissance de la série à plus de 10 Go/s, permettant ainsi aux terminaux de proposer des taux de transmissions sans-fil supérieurs à ceux des ordinateurs. Le nouveau produit CPE prendra en charge le double lien entre Sub-6G et mmWave. Grâce aux nouveaux matériaux favorisant une meilleure conduction et une meilleure dissipation de la chaleur, à la technologie d'agrégation de porteuses à temps partagé et à un algorithme de puissance microcontrôlé de nouvelle génération, la dissipation de la chaleur et la couverture du signal sont plus fortes. Ce produit peut être largement utilisé dans des domaines comme les mégadonnées, l'Internet des objets et l'Internet des véhicules.

« Depuis de nombreuses années, Qualcomm Technologies et ZTE collaborent au développement de produits mobiles à large bande. Parmi les solutions 5G les plus puissantes de ZTE, on compte notamment les routeurs CPE à accès sans fil fixe pour les domiciles et les bureaux qui s'appuient sur la plateforme d'accès sans fil fixe Qualcomm de première génération », a déclaré Gautam Sheoran, vice-président, Gestion de produits, Qualcomm Technologies, Inc. Félicitations à ZTE pour le dévoilement de sa série de produits CPE 5G de prochaine génération pour usage en intérieur et extérieur, ainsi que ses routeurs mobiles alimentés par la plateforme d'accès sans fil fixe Qualcomm de deuxième génération qui utilisent les plateformes modem-RF Snapdragon X65 et X62 5G. Nous nous réjouissons à l'idée d'aider ZTE à offrir une performance, une couverture et une expérience utilisateur optimisées à un plus grand nombre de foyers et de bureaux grâce à sa nouvelle génération de produits. »

« S'appuyant sur le système « 1+2+N » écologique et intelligent adapté à tous les types de scénarios, ZTE Mobile Devices crée progressivement un mode de vie intelligent pour tous les scénarios d'application et occupe désormais la plus grande part du marché mondial des produits CPE 5G. Pour ce qui est de l'Internet intelligent de tout (IIoE), l'intégration du système « 1+2+N » dans tous les scénarios ne peut être réalisée sans l'aide de « 5G + », rendu possible par des dispositifs MBB 5G », a déclaré Luo Wei, vice-président de ZTE Corporation, directeur général du Centre de produits, ZTE Devices. « La 4e génération de la série ZTE 5G FWA et MBB proposera une expérience 5G de pointe aux entreprises et aux consommateurs du monde entier grâce à une innovation technologique remarquable, qui permettra de faciliter encore plus l'accès à une vie technologique à l'avenir. »

