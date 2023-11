BANGKOK, 20 novembre 2023 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et des communications, a inauguré son Sommet et congrès des utilisateurs sur la 5 G de 2023 en Thaïlande. « Embrace the Digital Nexus » (Adoptons la connexion numérique), l'événement de deux jours a réuni des organismes de réglementation des télécommunications, des alliances de l'industrie, des organismes de normalisation, des entreprises, des groupes de réflexion, des partenaires de l'industrie et des analystes de GSMA, IMT-2020(5G) PG, IMT-2030(6G) PG, CCSA, TMF, ABI, CCS Insight, et d'autres partenaires écologiques du monde entier pour partager des idées, des points de vue et des études de cas pratiques utiles, en explorant les tendances de la 5G, des futurs réseaux et du paysage numérique.

Xiao Ming, président du secteur international chez ZTE, a prononcé un discours d'ouverture lors du sommet. Il a souligné que, « Dans ce monde interconnecté, autonomisé par la 5G-A, où l'espace et la terre sont liés, le réseau est omniprésent entre eux. Tout comme la réalité étendue et le métavers créent des réalités jusque-là inimaginables. La force numérique renforce toutes les industries, propulsant la civilisation humaine à briser les barrières et à s'élever en permanence en ces temps de transformation. Les rêveurs parmi leur donnent courageusement vie. L'évolution infinie mène à un siècle intelligent prospère. »

Xiao Ming a mis en lumière les idées et les pratiques de ZTE dans l'industrie numérique. « En travaillant aux côtés de 110 opérateurs de la 5G, nous avons favorisé un écosystème avec plus de 1 000 partenaires de l'industrie », a-t-il déclaré. « Notre vision de l'avenir met l'accent sur la cohésion numérique, où les fonctionnalités sont modulaires, facilement accessibles et personnalisables. Nous continuons de mettre l'accent sur la capacité, l'efficacité, la fusion et l'écologie. »

John Hoffman, chef de la direction de GSMA Ltd., a déclaré : « Les réseaux 5G, 5G évoluée, et les technologies qu'ils permettent, révolutionneront le monde. Mais nous devons continuer à travailler ensemble pour bâtir un avenir durable où tout le monde, partout, peut profiter pleinement des avantages de la connectivité. Le sommet sur la 5G de ZTE est une excellente occasion pour l'industrie d'échanger des connaissances et des pratiques exemplaires pour l'avenir, et nous avons hâte de poursuivre la conversation à la MWC 2024 de Barcelone! »

Rudolf Schrefl, chef de la direction de Hutchison Drei Austria, a déclaré : « L'adoption de la technologie 5G ne signifie pas seulement une mise à niveau technologique, mais aussi une révolution de l'expérience client : connecter les gens et les appareils avec une rapidité et une fiabilité sans précédent, transformer chaque interaction numérique en un parcours harmonieux, transformer notre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde qui nous entoure. »

Au cours de l'événement, ZTE a présenté ses solutions et produits innovants ainsi que ses meilleures pratiques au centre d'innovation de Thaïlande, illustrant la nature interconnectée et transformatrice de tout ce qui compose le paysage numérique.

Dans la zone sans fil appelée « Wireless Everything », ZTE a démontré des stratégies visant à moderniser les réseaux 4G existants pour assurer le succès futur de la 5G. La présentation a repoussé les limites des expériences, de la couverture et des services de la 5G, en insistant sur l'importance d'améliorer les réseaux avec des outils locaux et une infrastructure d'énergie verte.

En tant qu'acteur de premier plan dans le domaine des réseaux tout optique, ZTE a activé la nouvelle valeur d'un réseau tout optique grâce à une série de produits de bout en bout. Cela souligne l'engagement de ZTE à faire progresser les technologies de réseau optique.

Dans la zone consacrée aux serveurs et au stockage, ZTE a contribué à l'ère numérique avec des serveurs et des solutions de stockage pour tous les scénarios, fournissant la puissance essentielle pour la montée en puissance continue de la demande numérique.

ZTE Mobile Devices adhère à la vision globale de la marque « Better for All » (Mieux pour tous), et a apporté de nombreux appareils intelligents novateurs à l'événement.

En collaboration avec les exploitants ainsi que les partenaires de l'industrie et de l'écosystème, ZTE vise à bâtir un écosystème numérique et intelligent pour une réussite partagée, et jouera toujours son rôle dans la promotion du développement durable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/5g_summit_2023.html

