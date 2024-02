ZTE a présenté 10 nouveaux produits époustouflants avancés de la 5G (5G-Advanced ou 5G-A) et une planification complète pour l'ère de la 5G-A lors du salon MWC24

Les trois principaux opérateurs de télécommunications chinois et partenaires clés de l'industrie ont participé à la conférence.

BARCELONE, Espagne, le 29 févr. 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un leader mondial des solutions de technologies de l'information et de la communication, a accueilli la « 5G-Advanced Innovation and New Product Release Conference » lors du salon MWC 2024 à Barcelone, durant lequel ont été présenté de manière systématique la planification panoramique et les innovations futuristes de ZTE pour l'ère de la 5G-A. La société a également lancé 10 nouveaux produits 5G-A époustouflants, entièrement prêts pour une utilisation commerciale 5G-A. Les trois principaux opérateurs de télécommunications chinois et partenaires de l'industrie ont également participé à la conférence.

Zhang Wanchun, premier vice-président de ZTE, a souligné dans son discours d'ouverture que le dévoilement des technologies 5G-A est une étape importante pour le développement des possibilités et du potentiel des futures technologies de communication. La 5G-A représente plus qu'une étape du passage de la 5G à la 6G en termes de vitesse et de connectivité; elle marque un changement de paradigme dans la façon dont les gens vivent, travaillent et se divertissent. Zhang Wanchun a appelé les acteurs de l'industrie à unir leurs efforts et à travailler ensemble pour un monde plus intelligent et plus connecté.

Li Xiaotong, vice-président de ZTE et directeur général des produits de la RAN, a prononcé un discours intitulé « New Horizon of 5G Advanced » et a partagé la vision, la planification et les réalisations de ZTE à l'égard de la 5G-A. « La 5G-A est dans la droite ligne de l'évolution de l'industrie de la 5G-A vers la 6G. Elle constitue une amélioration de la 5G et établit un lien avec la 6G. La 5G-A améliorera les capacités de la 5G dans trois principaux scénarios de la 5G, soit en termes de réseaux mobiles à large bande améliorés, de mMTC et des systèmes de communication ultrafiable à faible latence. De plus, elle ouvrira la possibilité pour trois grands scénarios, dont la détection et la communication intégrées, le renseignement universel et la connectivité omniprésente. » a déclaré Li Xiaotong. « Grâce à l'amélioration et à l'expansion de ces six scénarios, la technologie 5G-A concrétisera de manière continue la valeur infinie de la vie numérique liant les entreprises aux clients, de l'industrie numérique interentreprise et de la société numérique interentreprise integrée. ZTE a mis en œuvre plusieurs cas d'utilisation de la technologie 5G-A dans différents domaines, ce qui démontre la perspective excitante que représente la technologie 5G-A. »

Au cours de l'événement de lancement du produit, ZTE a dévoilé 10 produits novateurs époustouflants dans trois catégories, les produits UBR et FDD M-MIMO, les plus simples et les plus efficaces, les produits mmWave et la station terrestre de réseau non terrestre pour étendre les scénarios liés à la 5G-A, et une série de produits de communication intégrés et de calculs pour des scénarios entreprises/clients et interentreprises.

Lors de la conférence, les représentants des trois principaux exploitants chinois ont également partagé leur expérience pratique et leurs points de vue uniques sur la technologie 5G-A.

Cao Lei, directeur adjoint du service des technologies de communication sans fil et des terminaux du China Mobile Research Institute, a prononcé un discours complet intitulé « 5G-A Promotes the Prosperity of Low-Altitude Economy », qui décrivait systématiquement les tendances de croissance de l'économie de basse altitude, les scénarios d'affaires qu'elle englobait et le rôle clé de la 5G-A dans le renforcement de ce secteur.

Selon Cao Lei, l'économie de basse altitude est devenue une nouvelle voie pour le développement économique mondial, couvrant les services logistiques express, le sauvetage d'urgence, la surveillance environnementale, l'agriculture, la foresterie et la protection des plantes, le divertissement des consommateurs et de nombreux autres domaines. Lorsque la 5G-A rencontre de nouvelles pistes, elle stimule des opportunités illimitées.

China Mobile collabore activement avec l'industrie pour mener des recherches sur la technologie de réseau intelligent de basse altitude basée sur la technologie 5G-A, prend l'initiative de formuler des normes techniques telles que l'identification des capacités des terminaux UAV, propose un système de réseau à basse altitude pour tous les scénarios, et propose de façon novatrice des technologies clés comme le contrôle du brouillage au niveau du terminal en réponse aux problèmes importants de brouillage élevé et de transferts fréquents dans les scénarios de basse altitude.

Fan Bin, directeur du réseau sans fil de China Unicom, a souligné que China Unicom a construit le plus grand réseau 5G co-construit et partagé au monde, et compte à son actif d'importantes réalisations dans le domaine des applications industrielles de la 5G. Grâce à la mise à niveau des capacités du réseau, les applications 5G dans les industries verticales passent de la production non critique à la production critique. La 5G-A, avec sa capacité déterministe élevée, est l'un des meilleurs choix pour répondre aux exigences de mobilité, d'usure, de connectivité massive et d'ajustement fréquent. China Unicom, en collaboration avec ZTE et de grandes entreprises du secteur, a mené de multiples pratiques commerciales d'applications 5G-A dans des domaines de production critiques, telles que l'utilisation de la 5G-A de pair avec les automates programmables industriels en nuage pour la WuHu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. et le contrôle des applications industrielles via la 5G-A au sein de Wuhan Iron and Steel Co.,Ltd.

Wei Yao, directeur du service des technologies de communication sans fil et des terminaux du China Mobile Research Institute, a présenté les progrès importants réalisés par China Telecom dans le réseau déterministe. De plus, en se fondant sur son expérience des pratiques de transformation numérique au sein de l'industrie, il a discuté de l'orientation future du développement des réseaux sans fil. Wei Yao a souligné que l'établissement d'une capacité de réseau déterministe est essentiel pour que les applications de l'industrie pénètrent efficacement le domaine de la production critique. En collaboration avec ZTE, China Telecom vise à continuer à stimuler l'innovation technologique et à favoriser le développement des nouvelles industries.

La 5G-A est sur le point d'entrer dans la construction à grande échelle et d'accélérer l'utilisation commerciale. ZTE travaillera avec tous les secteurs de l'industrie pour promouvoir conjointement l'itération continue et l'application commerciale de la technologie 5G-A, et favoriser le développement continu et approfondi de la transformation numérique et intelligente à l'échelle mondiale.

