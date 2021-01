Les excavatrices d'une capacité de 20 tonnes et de 48 tonnes provenant de la nouvelle chaîne de montage ont été fabriquées dans un atelier intelligent d'une superficie de 36 000 mètres carrés (387 500 pieds carrés). Évitant les chariots élévateurs à fourche conventionnels, plus de 100 robots de transport intelligents livrent plus de 9 000 pièces de rechange instantanément dans l'ensemble de l'atelier, et d'autres robots industriels favorisent l'automatisation et la production intelligente.

« Le parc, qui a été conçu selon les normes internationales les plus élevées, met en œuvre intégralement les concepts de l'intelligence, de la numérisation et de la durabilité écologique, et renferme les usines de fabrication et chaînes de production sans opérateur les plus intelligentes, souples et précises au monde », a déclaré Zhang Chunxin, président-directeur général de Zoomlion.

L'« intelligence invisible » transparaît dans chaque maillon de la production, de l'exploitation et de la gestion du parc, à travers la convergence de la logistique intelligente et de la planification de la production, de l'intelligence artificielle industrielle, du jumelage numérique, de l'Internet industriel et des technologies des mégadonnées avec les systèmes de gestion et de contrôle du parc. Cet effort favorisera une fabrication numérique et transparente et permettra aux usines intelligentes de réduire le cycle de recherche et développement, les coûts d'exploitation et la consommation d'énergie tout en améliorant l'efficacité de la production de façon considérable.

Le parc apportera un soutien important au secteur de la machinerie d'excavation de Zoomlion. Une fois les travaux de construction du parc industriel évalués à 30 milliards de yuans (45,87 milliards de dollars américains) terminés, le parc misera sur une capacité de production annuelle de 50 000 excavatrices intelligentes de tous genres; une excavatrice sortira de la chaîne de montage toutes les six minutes.

À propos de la Zoomlion Smart Industrial City

La Zoomlion Smart Industrial City est un projet novateur de regroupement d'usines de classe mondiale lancé officiellement en janvier 2019 par Zoomlion au moyen d'un investissement total de 100 milliards de yuans (15,29 milliards de dollars américains). La ville regroupe quatre grands secteurs de la machinerie, soit le béton, les grues de construction, les plateformes de travail aériennes et l'excavation, quatre centres de pièces de rechange, six plateformes nationales d'innovation et plusieurs bases pour les essais et l'incubation concernant la machinerie agricole intelligente, l'IA et d'autres programmes de recherche et développement. Le nouveau parc de fabrication intelligente d'excavatrices est le premier parc construit dans la Zoomlion Smart Industrial City. Une fois les travaux terminés, la ville deviendra l'assise industrielle la plus importante et la plus complète au sein du secteur de l'équipement de construction au monde, donnant l'exemple en matière de regroupement d'usines à haut rendement, de jardin écologique et de ville intelligente.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipement haut de gamme qui intègre la machinerie d'ingénierie, la machinerie agricole et les services financiers. L'entreprise vend maintenant plus de 600 produits de pointe provenant de 56 gammes de produits couvrant 10 catégories principales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1395541/1.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1395542/2.jpg

SOURCE Zoomlion

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Tian Zhang, [email protected], +86-731-8892-3810, www.zoomlion.com

Liens connexes

www.zoomlion.com