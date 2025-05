CHANGSHA, Chine, 21 mai 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) a réalisé une exposition de grande envergure à la 4e édition de la Changsha International Construction Equipment Exhibition (CICEE 2025), qui s'est tenue du 15 au 18 mai à Changsha, en Chine.

Zoomlion livre la ZAT40000H, la grue tout-terrain ZAT40000H, la grue tout-terrain de 4 000 tonnes, la plus grande au monde, au salon CICEE 2025 (PRNewsfoto/Zoomlion)

Lors de la CICEE 2025, Zoomlion a présenté plus de 100 unités d'équipement de pointe dans neuf principales catégories de produits, y compris le levage, le béton, le terrassement, l'exploitation minière, le travail aérien, l'équipement d'urgence et plus encore, ainsi que des solutions révolutionnaires, ce qui a permis à l'industrie d'atteindre un nouveau sommet de développement haut de gamme, intelligent et écologique.

Le président et chef de la direction de Zoomlion, Zhan Chunxin, a assisté à de nombreuses activités de haut niveau pendant l'exposition et a accompagné une délégation d'envoyés africains en Chine pour visiter la zone d'exposition de l'entreprise, où il a présenté les percées technologiques de l'entreprise dans le domaine du développement haut de gamme, intelligent et durable.

Lors de l'ouverture de la CICEE 2025, Zoomlion a célébré la livraison de trois unités de la ZAT40000H, la grue tout-terrain de 4 000 tonnes, la plus grande au monde, qui est la création de référence record de Zoomlion, menant ainsi e secteur vers une nouvelle ère de mégatonnage. Il est largement reconnu sur le marché pour ses excellentes performances de levage, sa souplesse de conduite et son transfert sur site, son fonctionnement pratique et efficace, et sa capacité à répondre aux problèmes précis de l'installation et de la construction d'éoliennes.

Le 17 mai, Zoomlion a également dévoilé un autre record mondial : la LW2800A-200NA, la grue à tour à flèche relevable pour l'énergie éolienne de 216 mètres, la plus haute au monde, spécialement développée pour les projets d'énergie éolienne de très grande envergure. Dotée d'une capacité de levage exceptionnelle, de faibles exigences en matière de site, d'une grande efficacité, d'une forte résistance au vent et d'une grande facilité de transport et de démontage, la grue est bien adaptée à divers terrains, y compris les terres agricoles, les collines, les marécages et les plateaux.

Zoomlion a également organisé un événement de lancement de nouveaux produits pour sa gamme de machines minières intelligentes, révélant 23 modèles, y compris des excavatrices minières, des camions miniers, des chargeuses, des bulldozers et de l'équipement de concassage et de filtrage, ainsi que 15 produits miniers électrifiés et sans pilote de qualité à grande échelle, tous mis au point en réponse à la demande croissante de l'industrie pour des machines d'exploitation minière à grande échelle et à haut rendement. Parmi les principaux produits, mentionnons le plus camion à benne hybride électrique de 300 tonnes, le plus grand au monde, la ZE4000G, l'excavatrice hydraulique minière super-large de pointe de 400 tonnes, et le premier camion-benne minier à benne large au monde de 100 tonnes.

Les équipements de Zoomlion sont largement utilisés dans les projets de construction dans le monde entier. Ils offrent des performances stables et s'adaptent à des environnements difficiles tels que des températures extrêmes, des vents forts et des conditions marines. À l'avenir, l'entreprise vise à accélérer le développement d'infrastructures plus intelligentes et plus vertes sur les marchés mondiaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2691782/Zoomlion_s_Grand_Debut_at_2025_Changsha_International_Construction_Equipment_Exhibition_Anchors_Stro.jpg

