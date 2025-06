CHANGSHA, Chine, le 10 juin 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) est le fer de lance des efforts visant à protéger les récoltes estivales, alors que la saison des « trois emplois d'été » en Chine (récolte estivale, plantation et gestion sur le terrain) bat maintenant son plein.

Dans le canton de Changzhuang du comté de Suiping de la ville de Zhumadian, dans la province du Henan, les moissonneuses-batteuses de Zoomlion sont « à l'avant-garde » de la récolte de haute qualité; tandis qu'à Anhui, la moissonneuse à chenilles PL80 de la marque a également obtenu des résultats exceptionnels dans le cadre du concours de compétences en matière de réduction des pertes liées à la récolte mécanique.

Zhang Xiaobo, un conducteur de moissonneuse-batteuse de Suiping possédant plus d'une décennie d'expérience, conduit la machine TE100-DH cet été, la première moissonneuse à alimentation hybride en Chine. « Cette moissonneuse est alimentée par un moteur électrique, offrant des temps de réponse rapides et un changement de vitesse simplifié. Il est possible d'ajuster intelligemment la puissance de sortie pour maintenir le fonctionnement du moteur dans des conditions optimales, ce qui se traduit par des économies de carburant de 30 % par rapport aux modèles traditionnels », a déclaré Zhang Xiaobo. « Non seulement le TE100-DH a un très faible taux de défaillance, mais l'équipe de Zoomlion peut également intervenir en tout temps pour garantir la récolte. »

Alors que l'industrie agricole continue d'évoluer, les technologies intelligentes de Zoomlion font évoluer les professions agricoles pour atteindre de nouveaux sommets. En tirant parti du système de positionnement BeiDou, ainsi que de la fonction de planification des trajets alimentée par l'IA, de l'évitement automatique des obstacles et des capacités d'instruction à distance, les machines de récolte sans pilote de Zoomlion ont atteint une précision et une efficacité impressionnantes, ce qui a entraîné une augmentation importante du rendement des récoltes.

De plus, Zoomlion a transformé son offre de services en mettant en œuvre des stratégies numériques et intelligentes complètes. L'entreprise a innové dans son système de service pour accroître l'efficacité opérationnelle en établissant un centre de contrôle intelligent, quatre colonnes de service et quatre centres de soutien. De plus, elle a élargi son réseau avec 107 nouvelles stations de service de machines agricoles standard pour assurer une couverture complète et a formé une équipe de service à grande échelle de 2 200 professionnels qui se consacrent à fournir des réponses rapides, de l'aide sur place et un dépannage immédiat.

« Nous avons terminé la construction de notre système d'entreposage intégré, qui comprend une usine centrale, des aéroports provinciaux, des centres urbains, des concessionnaires, des véhicules de soutien pour pièces de rechange mobiles et des ensembles de pièces de rechange pour service direct. Grâce au système de service de pièces de rechange ZBP, au système de gestion d'entrepôt WMS et au système de visualisation logistique TMS, nous avons entièrement réalisé le traitement numérique, la coordination intelligente des ressources et une meilleure visibilité du service à la clientèle. Cela a considérablement amélioré la vitesse et la rapidité d'exécution de notre approvisionnement en pièces de rechange », a déclaré Huo Xiaofeng, codirecteur général de Zoomlion Agriculture Machinery Co., Ltd.

