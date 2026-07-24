Zoomlion renforce son service client international face aux conditions estivales difficiles

CHANGSHA, Chine, 24 juillet 2026 /CNW/ -- Les équipes de service de Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ou « la Société ») couvrant plusieurs gammes de produits, notamment les grues d'ingénierie et les engins de levage pour le bâtiment, continuent d'accompagner leurs clients sur de nombreux marchés internationaux tout au long de l'été. La livraison de matériel, les réparations d'urgence, les interventions de mise en conformité et l'assistance lors de salons dans des conditions de forte chaleur en Europe, ainsi que les formations à la sécurité sur les grues à tour en Arabie saoudite, illustrent la manière dont Zoomlion met en pratique son engagement de service « MORE THAN YOU CARE » en accompagnant ses clients au quotidien et en proposant des services couvrant l'ensemble du cycle de vie de ses équipements.

Un ingénieur de service de Zoomlion effectue des travaux de conformité et de maintenance liés au RDW sur une grue tout-terrain ZAT1600E aux Pays-Bas

Zoomlion continue de renforcer son réseau de services localisés et son offre de pièces détachées dans toute l'Europe. Pendant la canicule estivale, elle a également fourni aux équipes en première ligne du matériel de protection contre la chaleur et un soutien logistique. Aux Pays-Bas, l'équipe de service a assuré la livraison d'une grue ZCT100 dans des conditions difficiles, amplifiées par des températures élevées. Elle a également procédé à des inspections et des réglages approfondis afin de garantir la mise en service de la machine dans des conditions de fonctionnement optimales. Toujours aux Pays-Bas, l'équipe a effectué les ajustements de conformité et l'entretien liés au RDW pour une grue tout-terrain ZAT1600 afin d'aider le client à répondre aux exigences d'exploitation locales tout en protégeant la fiabilité de l'équipement et la valeur des actifs.

En Bosnie-Herzégovine, une grande grue ZAT1200 utilisée dans une usine chimique a subi une défaillance au niveau de sa flèche, ce qui a entraîné l'interruption des opérations. L'ingénieur de service de Zoomlion s'est rendu sur le site, a identifié la panne et a effectué les réparations et les travaux de mise en service. Ainsi, la machine a rapidement été opérationnelle et les temps d'arrêt pour le client ont pu être réduits. En Turquie, l'équipe a répondu à un défaut d'extension et de rétraction de stabilisateurs sur le ZRT1100 d'un client, effectuant des réparations et des ajustements sur place pour rétablir les performances de fonctionnement de la machine.

Le service d'assistance de Zoomlion s'est également étendu aux opérations d'exposition. En Espagne, des techniciens de maintenance ont participé à l'installation, à la mise en service et à la préparation sur site des équipements lors d'un salon professionnel à Saragosse, ce qui a contribué à présenter les grues de la société dans un état de fonctionnement optimal.

Au-delà de l'Europe, l'équipe de maintenance des engins de levage de chantier de Zoomlion a récemment mené une campagne de maintenance intitulée « MORE THAN YOU CARE » sur le chantier Seven à Dammam, en Arabie saoudite. L'équipe a dispensé une formation spécialisée sur la sécurité des grues à tour à 23 employés sur place, dont des opérateurs, des signaleurs, des gestionnaires de sécurité et du personnel d'installation. Grâce à une combinaison de formation théorique et d'accompagnement sur le terrain, cette formation a renforcé la sensibilisation à la sécurité, a contribué à la normalisation des pratiques opérationnelles et a favorisé une exécution plus sûre des projets.

Zoomlion continuera de renforcer son réseau mondial de services, ses capacités en matière de pièces détachées et ses équipes locales afin d'offrir un soutien fiable tout au long du cycle de vie et une valeur ajoutée aux clients du monde entier.

SOURCE Zoomlion

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