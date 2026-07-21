Zoomlion étend son réseau européen de services avec une formation professionnelle et une assistance sur place de 4 heures

CHANGSHA, Chine, 21 juillet 2026 /CNW/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a élargi ses capacités de service client localisé à travers l'Europe, où son réseau de services est désormais présent dans plus de 30 villes et plus de 20 pays, avec près de 10 centres et sites de formation. Soutenu par un réseau de pièces de rechange à plusieurs niveaux et des plateformes de services numériques, le système propose une formation professionnelle, une assistance en matière de pièces de rechange, une assistance technique et un service sur place de quatre heures sur six grandes gammes de produits. Par ailleurs, le premier centre de formation international de Zoomlion dédié aux machines à béton a récemment débuté ses activités en Pologne.

Développé et coordonné par la filiale polonaise de Zoomlion, le centre a vocation à répondre aux besoins en matière d'exploitation et de maintenance des utilisateurs de matériel pour le béton en Europe et a commencé à fonctionner régulièrement. Dès le premier jour, le centre a proposé un programme de formation personnalisé de deux jours sur les camions pompes à béton à sept techniciens d'un client européen.

Le centre incarne le modèle de service européen élargi de Zoomlion, lequel a été développé en tenant compte des attentes formulées par les clients locaux quant à la disponibilité des pièces, l'approvisionnement en temps opportun, la documentation technique, la formation professionnelle et le diagnostic des pannes complexes. Si une assistance sur place est requise, un ingénieur d'entretien de Zoomlion peut joindre le client en moins de quatre heures. Les demandes de service peuvent être soumises en appelant la hotline de Zoomlion, par e-mail, via MyZoomlion, avec les codes QR d'équipement et par l'intermédiaire des réseaux sociaux officiels, le délai de réponse initiale ne dépassant pas une heure.

Partout en Europe, le réseau d'entretien prend en charge les engins de terrassement, les chariots élévateurs à nacelle, les grues techniques, les machines à béton, les machines agricoles et les véhicules industriels.

La Société a également développé son infrastructure régionale de pièces détachées et de formation. Dans le cadre de son plan de réseau d'entretien européen, l'Allemagne est le pôle régional de Zoomlion, intégrant la distribution des équipements, l'approvisionnement en pièces détachées, les réparations majeures et la formation professionnelle. Il est soutenu par des centres nationaux de pièces détachées situés à Rotterdam, Paris, Birmingham et Varsovie, ainsi que par des entrepôts de pièces au niveau de la ville. Zoomlion a également établi d'importants centres de formation en Allemagne, en Hongrie et en Pologne, ainsi que des sites de formation supplémentaires en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Pour l'avenir, Zoomlion prévoit d'élargir son équipe d'ingénieurs locale, de renforcer ses réserves de pièces détachées, d'améliorer le diagnostic à distance et d'étendre son modèle de service de quatre heures au-delà des principales agglomérations européennes. Elle a également pour objectif d'accélérer l'accès aux ressources de service et à l'assistance en matière de pièces détachées.

Dans le cadre de sa stratégie de localisation élargie, Zoomlion continuera d'adapter les réseaux de services locaux aux besoins et aux conditions d'exploitation des différents marchés internationaux tout en améliorant l'efficacité de la réponse et le soutien à la clientèle à l'échelle mondiale.

SOURCE Zoomlion

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