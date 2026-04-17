TATABÁNYA, Hongrie, 17 avril 2026 /CNW/ - Alors que la phase I de l'usine intelligente de PEMP de Zoomlion en Hongrie commence ses activités et que la phase II de son projet d'usine en Allemagne progresse, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ou « la Société » ; 1157.HK) renforce encore davantage son réseau de distribution, de pièces détachées et de support technique à travers l'Europe alors que les fabricants mettent davantage l'accent sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la réactivité locale.

Zoomlion présente ses produits PEMP aux clients dans l’usine hongroise de la Société

Stratégiquement située à Tatabánya, à l'intersection des principaux réseaux autoroutiers, l'usine de PEMP de Zoomlion en Hongrie sert de carrefour essentiel reliant les principales routes logistiques entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest, soutenant à la fois l'approvisionnement local et la distribution régionale élargie. Elle fabrique des nacelles articulées et des plateformes élévatrices à ciseaux conçues pour assurer un approvisionnement de produits stable et efficace pour les clients européens.

En tant que base de fabrication localisée pour les plateformes de travail élévatrices mobiles, l'usine hongroise renforce également le réseau de service régional de Zoomlion en améliorant la disponibilité des pièces de rechange, le support technique et la réactivité des services. L'usine devrait soutenir des centaines d'emplois locaux, tout en renforçant la collaboration avec les partenaires locaux de la chaîne d'approvisionnement, en favorisant la synergie avec les entreprises hongroises et en cultivant un écosystème industriel localisé grâce à des partenariats étroits et mutuellement bénéfiques.

Zoomlion fait également progresser cette approche de proximité en Allemagne. La construction de la phase II de son projet d'usine en Allemagne a officiellement débuté en mars 2025. Avec un investissement de plus de 50 millions d'euros et un site d'une superficie de 60 000 mètres carrés, le projet consiste à moderniser l'usine de WILBERT TowerCranes GmbH rachetée par Zoomlion. Une fois terminée, elle fabriquera des grues à tour, des grues sur camions et des machines à béton, ce qui renforcera encore davantage les capacités de livraison locale multiproduits et de services régionaux de la Société en Europe.

Ensemble, ces projets reflètent les efforts plus vastes de Zoomlion pour bâtir un réseau à l'étranger plus résilient grâce à une fabrication, un assemblage, une maintenance et un support technique locaux. En se rapprochant des marchés finaux, la Société accélère les délais de réponse et s'aligne davantage sur les normes régionales, les préférences des clients et les besoins en matière d'applications en Europe et ailleurs.

Plus largement, Zoomlion continue d'intégrer la mondialisation à la localisation dans l'ensemble de ses opérations internationales, tout en diversifiant son portefeuille industriel. Elle exploite actuellement 11 bases de R&D et de fabrication à l'étranger et plus de 430 points de vente et de service dans plus de 170 pays et régions. En 2025, les revenus internationaux représentaient 58,56 % des revenus totaux de la Société.

Ensemble, ces efforts renforcent la résilience de la chaîne d'approvisionnement et soutiennent la croissance à long terme de Zoomlion sur les marchés internationaux.

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SOURCE Zoomlion

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