CHANGSHA, Chine, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Au moment où les températures mondiales continuent de battre des records, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») aide ses clients du monde entier à protéger leurs constructions en été grâce à ses technologies innovantes et à ses modèles de service novateurs.

Les innovations technologiques assurent la stabilité et la sécurité de l'équipement

Les techniciens d’entretien de Zoomlion fournissent un service de haute qualité à nos clients malaisiens cet été (PRNewsfoto/Zoomlion)

Les constructions situées dans un environnement où les températures sont élevées représentent un véritable test du rendement de l'équipement de construction, surtout en ce qui concerne la stabilité et la sécurité. Zoomlion a conçu et mis à l'essai ses produits selon des normes nationales et internationales strictes, combinant une protection globale de la sécurité et des technologies de pointe permettant à l'équipement de s'adapter à des conditions de travail difficiles, y compris des températures élevées et un taux d'humidité élevé, et de résoudre les problèmes couramment observés dans les constructions en été.

Zoomlion effectue des essais rigoureux pour assurer l'adaptabilité à long terme des grues à tour aux conditions environnementales, y compris l'utilisation à ciel ouvert, les températures élevées et les conditions pluvieuses. Ces essais visent à s'assurer que l'équipement fonctionne de façon stable et fiable pendant les mois d'été.

Par exemple, la grue à tour de la génération R de Zoomlion intègre une gamme de technologies novatrices, conçues pour améliorer la sécurité et réduire le risque sur la sécurité lors d'opérations manuelles. Parmi ces technologies, mentionnons un embout standard à tenonner rond, un système anticollision, un dispositif d'ancrage anti-ballant et un crochet antidérapant, ainsi que des services à distance d'inspection de sécurité et de débogage et un centre de commandement intelligent.

Des services de qualité pour assurer la satisfaction des clients et la réussite des projets

En plus de mettre au point un équipement sécuritaire et efficace qui peut bien fonctionner en été, Zoomlion offre également un service à la clientèle fiable et rapide, et son équipe du service à la clientèle veille à ce que les systèmes de climatisation et de dissipation de la chaleur de l'équipement fonctionnent efficacement.

Pour mieux comprendre les besoins de ses clients, cibler les éventuels problèmes d'équipement et prévenir les défaillances, Zoomlion organise des tournées mondiales pour présenter ses services depuis 13 ans. En juillet 2023, Zoomlion a lancé sa plus récente tournée de présentation de ses services, au cours de laquelle elle se rendra chez environ 2 000 clients dans le monde entier.

La tournée de présentation des services vise à offrir une plus grande valeur aux clients en effectuant des « inspections sanitaires » complètes de l'équipement de construction et des composantes vulnérables, et en offrant des séances de formation sur la sécurité aux opérateurs.

La sécurité découle d'efforts assidus et du respect des normes de qualité et de protection les plus élevées. Face à l'été potentiellement le plus chaud jamais enregistré, Zoomlion maintient son engagement à l'égard de son approche axée sur le client. L'entreprise s'efforce d'offrir une valeur ajoutée à ses clients grâce à l'innovation technologique et à l'amélioration de ses services, tout en offrant des solutions sûres et sans tracas pour les projets de construction en été.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, 0731-8993-2001, [email protected]