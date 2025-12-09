NAIROBI, Kenya, 9 décembre 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) aide les agriculteurs kényans à composer avec les saisons changeantes du pays, où de fortes pluies transforment les champs en boue et où les mois de sècheresse laissent le sol impossible à cultiver. À Nakuru, les machines agricoles de Zoomlion augmentent la productivité des terres et offrent aux agriculteurs des outils adaptés aux conditions agricoles locales. Environ 70 % de la population kényane dépend de l'agriculture, mais les progrès ont été entravés par une mécanisation limitée. Les conditions météorologiques extrêmes exercent une pression sur le travail traditionnel et l'équipement usagé est souvent insuffisant pour répondre à la demande. Des machines fiables et efficaces sont devenues essentielles.

Les machines agricoles de Zoomlion gagnent du terrain dans les champs du Kenya

Dans un entrepôt de Zoomlion, l'ingénieur Solomon inspecte un tracteur avant sa livraison. Chaque unité fait l'objet d'une vérification rigoureuse. L'expédition de ce jour-là comprend des tracteurs RC110 à destination de la sucrerie Angata Sugar Mills. Les périodes allant de mars à mai et de septembre à novembre marquent les saisons où l'activité est la plus forte. John, chef de la logistique de la sucrerie, prépare des flottes de machines à déployer dans les champs. La canne à sucre est une culture commerciale vitale, et l'usine en a planté 1 000 hectares, soutenue par une soixantaine de machines Zoomlion. Selon lui, la production et l'efficacité ont grimpé en flèche.

« Les agriculteurs et les exploitants ont adopté les tracteurs pour leur puissance, leur faible consommation de carburant et leurs commandes simples à utiliser », a déclaré Kenneth, ingénieur de service local de Zoomlion. Un seul site de stockage contient désormais près de 300 pièces d'équipement, notamment des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et des machines de transplantation. La technologie de Zoomlion a également réduit les coûts de transport. « Après le déploiement de nos tracteurs, les coûts d'exploitation du transport sur de courtes distances ont chuté d'environ 30 %, a déclaré Zhu Wenxi, directeur général adjoint de Zoomlion pour l'Afrique de l'Est. Pour les opérateurs comme Malala, le changement est personnel. « Nous avions l'habitude de tout transporter manuellement. Maintenant, le travail est plus facile. »

Pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement, Zoomlion installe des ingénieurs kényans dans l'usine de sucre afin de fournir un soutien immédiat. John a déclaré que leur présence constante a été inestimable. Les équipes de service forment également des techniciens locaux afin de les préparer à gérer les problèmes de façon autonome. Les défis climatiques ont stimulé l'innovation. Les freinages fréquents sur les routes boueuses ont entraîné une usure précoce, incitant Zoomlion à améliorer les plaquettes de frein sur les modèles ultérieurs. Ken Gang, ingénieur de service, est récemment revenu d'un voyage de formation technique en Chine. Cette expérience, a-t-il déclaré, l'aide à enseigner aux opérateurs kényans des pratiques plus sûres et plus efficaces.

À mesure que les machines se propagent dans les champs kényans, les agriculteurs observent des rendements plus élevés et des charges de travail allégées. Et à mesure que la coopération se renforce, Zoomlion contribue à façonner une agriculture moderne dans la région, enracinée dans l'innovation commune et les possibilités croissantes.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=8PbstB5s4kE

SOURCE Zoomlion

PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, [email protected]