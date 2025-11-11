HANOVRE, Allemagne, 11 novembre 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) a fait ses débuts lors du salon AGRITECHNICA 2025, avec la présentation de neuf produits, dont des machines hôtes et des instruments agricoles. L'exposition a mis en lumière les plus récentes réalisations de l'entreprise en matière de technologie agricole hybride et intelligente, reflétant son engagement continu envers l'innovation et le développement durable au sein du réseau agricole mondial.

ZOOMLION présente ses solutions d’agriculture hybride intelligente au salon AGRITECHNICA 2025. (PRNewsfoto/Zoomlion)

ZOOMLION a présenté quatre machines à énergie nouvelle dans le hall 5 : les tracteurs hybrides DV3504, DQ2604 et DL1604, ainsi que la moissonneuse hybride H7-600E de 480 chevaux. Conçus pour une agriculture à grande échelle, intelligente et durable, les tracteurs hybrides offrent une puissance élevée, une efficacité énergétique et un confort amélioré pour l'opérateur avec une autonomie de 160 à 350 ch.

Le tracteur hybride phare DV3504 est doté du système d'entraînement électrique intelligent distribué exclusif MIDD de Zoomlion, offrant une traction de 119 kN et une puissance hydraulique de 227 L/min. Il répond aux besoins de grande puissance de l'agriculture à grande échelle, tout en améliorant le confort grâce à une cabine insonorisée et à un siège de suspension pneumatique.

Une démonstration en direct du tracteur hybride Zoomlion DV3504 a été diffusée depuis la Chine, montrant qu'il peut effectuer des opérations d'hersage autonomes. Propulsés par le système Zpilot Pro, les produits ont mis en lumière la capacité de Zoomlion à optimiser l'ensemble du processus agricole, du travail du sol à la plantation en passant par la gestion et la récolte des cultures.

La démonstration comprenait cinq points de vue simultanés : des images aériennes de drones, des caméras de tracteur avant et arrière, une vue de la cabine et la plateforme de gestion infonuagique. Les participants ont observé le tracteur générer de façon autonome des trajectoires optimales, effectuer diverses manœuvres de virage, y compris des virages en X, et maintenir une précision au centimètre près grâce à son système de fusion à capteurs multiples et de positionnement de haute précision.

La moissonneuse H7-600E a attiré l'attention avec ses données impressionnantes sur le rendement : une efficacité accrue de 20 %, une réduction de plus de 30 % de la charge de travail des opérateurs, une réduction de 70 % des composants de transmission, une amélioration de la fiabilité de plus de 50 % et une réduction de la consommation d'énergie de 30 %. Première moissonneuse intelligente hybride à grande capacité au monde, elle combine un moteur de 480 ch à une batterie de 11,55 kWh, offrant une puissance de pointe de plus de 600 ch.

La filiale allemande de Zoomlion, RABE, a également introduit trois nouveaux outils haut de gamme : la charrue intelligente SUPER ALBATROS, la machine de travail du sol PHOENIX T 600 et le pulvériseur PANDION M 500, offrant des solutions agricoles complètes adaptées à une variété de conditions de sol.

Liu Yuxin, directeur général de Zoomlion Agricultural Machinery, a déclaré que l'exposition représente une étape importante dans la stratégie de fabrication « haut de gamme, internationale et appuyée par les énergies nouvelles » de l'entreprise. M. Fu Ling, vice-président et ingénieur en chef de Zoomlion, a souligné l'importance de tirer parti de l'expertise en machinerie d'ingénierie pour faire progresser l'équipement agricole vers l'hybridation et l'intelligence, contribuant ainsi à une agriculture mondiale plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819730/WechatIMG2355.jpg

SOURCE Zoomlion

PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, [email protected]