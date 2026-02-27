Plus de 15 000 unités livrées à des clients dans plus de 40 marchés internationaux

CHANGSHA, Chine, 27 février 2026 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ou « l'entreprise » ; 1157.HK) a annoncé une ouverture solide jusqu'en 2026, avec des livraisons d'équipement à grande échelle sur de nombreux marchés internationaux. De quatre grands centres de fabrication de Zoomlion Smart Industrial City, des équipements haut de gamme, intelligents et à faibles émissions ont été expédiés à des clients du monde entier, totalisant plus de 15 000 unités d'une valeur combinée d'environ 8,5 milliards de yuans (environ 1,2 milliard de dollars américains).

Zoomlion ouvre 2026 avec 1,2 milliard de dollars américains en expéditions internationales d'équipement (PRNewsfoto/Zoomlion)

Depuis le début de l'année, la division des grues de construction de Zoomlion a livré plus de 1 500 unités évaluées à plus de 2,4 milliards de yuans (environ 350 millions de dollars américains). Le portefeuille comprenait la grue tout-terrain de 4 000 tonnes - la plus grande capacité au monde.

De la machinerie en béton a également été expédiée à des clients du monde entier. Une partie importante de cet équipement est destinée à 23 pays, dont des marchés établis en Allemagne, en Australie et aux Émirats arabes unis.

Dans le secteur du terrassement et de l'exploitation minière, la solution de parc de véhicules intégrée de Zoomlion, qui comprend des excavatrices minières à haute performance de classe de cent tonnes jumelées à des camions miniers électriques à batterie, a été un élément clé du volume de livraison global. Plus de 3 700 unités d'engins de terrassement et d'exploitation minière, d'une valeur d'environ 2,3 milliards de yuans (environ 335 millions de dollars américains), ont été expédiées du parc de machines de terrassement de Zoomlion Smart Industrial City, ainsi que des établissements de Weinan et de Quantang.

Zoomlion a livré plus de 4 000 unités de plates-formes de travail aériennes dans plus de 40 pays et régions. La production à haut volume a été dirigée par la plateforme de travail élévatrice à flèche droite de 82 mètres, actuellement la plus haute de sa catégorie.

En dehors de Zoomlion Smart Industrial City, des équipements supplémentaires ont été expédiés de l'usine intelligente de grue de tour Changde de Zoomlion et de son usine de production de Jiangyin, où des modèles phares et à forte demande ont été fournis à des clients du monde entier. Les commandes internationales représentaient plus de 80 % de la valeur totale des commandes au cours de cette période. Ces commandes sont destinées à plus de 40 pays et régions, dont l'Italie, la Hongrie, les États-Unis, l'Australie, Singapour, la Turquie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Colombie, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire et le Maroc.

Les machines agricoles, les machines de construction de fondations, l'équipement d'urgence, les matériaux de pointe et d'autres secteurs d'activité de la société ont également fait l'objet de livraisons internationales au cours de la même période.

Pour l'avenir, Zoomlion reste concentré sur l'innovation de produits et l'expansion de sa présence internationale. La société continuera de soutenir ses clients partout dans le monde grâce à des équipements avancés, intelligents et écologiques et à des solutions intégrées.

