CHANGSHA, Chine, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Engagée dans une stratégie de localisation visant à offrir les meilleurs produits et services aux consommateurs du monde entier, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») continue d'explorer ses possibilités commerciales en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Europe et a récemment livré plus de 200 unités d'équipement à l'Australie, à l'Arabie saoudite, à la Turquie et à l'Indonésie.

Zoomlion a envoyé plus de 40 unités d'excavatrices à fort tonnage, 40 unités des toutes nouvelles excavatrices de série G et 50 camions malaxeur. Le rendement supérieur des produits et l'adaptabilité à de multiples conditions de travail ont fait des produits d'équipement de Zoomlion un choix d'excellence parmi les entrepreneurs en construction.

« C'est la première fois que des camions malaxeur chinois sont exportés vers le marché australien. Le modèle a été élaboré sur la base d'études de marché rigoureuses et d'une compréhension approfondie des conditions de travail locales et des besoins concrets des clients. Ce produit présente une conception avant-gardiste, une fonctionnalité complète, un rendement supérieur, un aspect élégant, une sécurité et une fiabilité élevées, une maniabilité commode, ainsi qu'une expérience d'exploitation confortable », a déclaré Ouyang Wenzhi, directeur général de l'unité des camions malaxeur de Zoomlion.

Zoomlion met l'accent sur la localisation comme élément central de ses activités commerciales et intègre continuellement la recherche et le développement, le développement de produits, la gestion des opérations et les services dans le développement économique et social local. En plus de constituer des équipes de talents professionnelles, pragmatiques et très efficaces, Zoomlion personnalise, adapte et met à niveau les produits en fonction des conditions de travail sur place afin de créer une plus grande valeur pour les clients locaux.

Cette fois-ci, les excavateurs à moyen et fort tonnage livrés à l'Arabie saoudite et à la Turquie sont très populaires. Les modèles les plus vendus (tels que ZE215G et ZE335G) ont été produits à partir des lignes de production de fabrication intelligente avancée de Zoomlion avec des technologies intelligentes, numériques et vertes favorisant des améliorations significatives de la consommation de carburant, de l'efficacité et de la maniabilité, tout en s'adaptant facilement aux conditions de travail locales.

Les efforts continus de Zoomlion en matière de localisation des opérations et sa vaste expérience dans la prestation de services et de soutien aux grands projets ouvrent de nouvelles possibilités sur le marché international. L'entreprise élargit et approfondit son implantation au Moyen-Orient, y compris en Arabie saoudite et en Turquie, ainsi qu'en Indonésie et dans d'autres pays, afin de lancer des produits diversifiés qui offrent des solutions globales en matière de construction.

L'objectif de Zoomlion est de renforcer ses avantages sur le plan de l'efficacité opérationnelle, de la sécurité et de la fiabilité, de la faible consommation et de la forte adaptabilité tout en construisant un réseau de services intégré pour stimuler le développement sur les marchés étrangers.

SOURCE Zoomlion

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Liu Chengkun, [email protected]