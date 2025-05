CHANGSHA, Chine, le 1er mai 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ou « la Société »; 1157.HK), un chef de file mondial dans le domaine des machines de construction, a annoncé le soir du 29 avril 2025 de solides résultats financiers au titre du premier trimestre de 2025. La Société a enregistré d'importants gains d'une année à l'autre en termes de bénéfice opérationnel, de bénéfice net et de flux de trésorerie d'exploitation, avec une solide performance internationale et une croissance accélérée dans les secteurs d'activité diversifiés internationaux et connexes.

La Société a déclaré un bénéfice opérationnel de 12,12 milliards de yuans au premier trimestre de 2025, soit une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net attribuable à la société mère a augmenté de 54 % pour s'établir à 1,41 milliard de yuans. Les flux de trésorerie d'exploitation nets ont atteint 740 millions de yuans, soit une augmentation de 141 % par rapport à la même période l'année dernière.

Les revenus internationaux ont bondi de 15,2 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 6,57 milliards de yuans au premier trimestre, ce qui représente 54,2 % du chiffre d'affaires total, soit une augmentation de 5,77 points de pourcentage en glissement annuel. La croissance continue souligne les atouts concurrentiels de Zoomlion et le succès de sa stratégie de mondialisation particulière. Au premier trimestre, l'entreprise a lancé ses activités dans plus de 30 points de vente et 12 entrepôts de services et de pièces de rechange dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Corée du Sud, la Turquie, l'Indonésie et le Pérou, entre autres. Elle a également investi dans la construction d'une usine intelligente en Hongrie et dans la deuxième phase de ses installations en Allemagne. Une fois opérationnelle, la capacité de production de l'entreprise en Europe atteindra près de 10 milliards de yuans, ce qui fera d'elle le fabricant chinois le plus localisé d'Europe.

À la fin du premier trimestre, l'entreprise comptait plus de 430 points de vente et plus de 220 entrepôts de services et de pièces de rechange dans le monde, ainsi qu'environ 7 300 employés à l'étranger, dont environ 4 600 travailleurs locaux. De plus, Zoomlion renforce ses partenariats avec les institutions financières locales à travers le monde afin d'offrir plus de services financiers à ses clients mondiaux. Les activités de la Société s'étendent maintenant à 170 pays et régions, et ses opérations mondiales équilibrées et résilientes permettent d'atténuer les risques liés aux changements de politiques sur les différents marchés. Zoomlion a également jeté des bases solides pour une croissance stable à long terme et une présence plus forte sur les marchés internationaux.

Les activités traditionnelles de Zoomlion, notamment les machines pour la fabrication de béton et de grues, ont dépassé les attentes, tandis que les secteurs diversifiés connexes comme les nacelles élévatrices, le matériel de terrassement, le matériel d'exploitation minière et les machines agricoles ont affiché un solide élan.

Zoomlion continue d'investir dans les technologies de prochaine génération, en se concentrant à la fois sur la recherche fondamentale et les domaines de pointe comme l'IA, l'informatique en nuage et l'IdO. L'entreprise est à la pointe de l'industrie en matière de demandes de brevets dans le domaine des technologies numériques et construit un écosystème industriel du futur. Ses innovations axées sur l'avenir et sa stratégie de plateforme devraient remodeler la dynamique concurrentielle dans le secteur des équipements de construction.

Grâce à sa structure diversifiée à l'échelle mondiale, à la demande internationale croissante et à son engagement en faveur de l'innovation, Zoomlion est bien placée pour accélérer sa croissance et renforcer sa position de chef de file mondial en 2025 et au-delà.

SOURCE Zoomlion

PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, [email protected]