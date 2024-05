CHANGSHA, Chine, 30 mai 2024 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 01157.HK) a annoncé que sa plateforme de jumeaux numériques était en service dans une usine de fabrication de lots de béton de la province du Hubei, en Chine. Le modèle virtuel 3D en temps réel permet aux acteurs de l'industrie du béton prêt à l'emploi de réaliser des opérations intelligentes en faisant le pont entre les silos numériques, en les dotant de l'outil numérique essentiel pour stimuler l'efficacité, la durabilité et la rentabilité des entreprises.

Données opérationnelles complètes affichées sur la plateforme de jumeaux numériques 3D de Zoomlion pour l’industrie du béton prêt à l’emploi (PRNewsfoto/Zoomlion)

La plateforme de jumeau numérique de Zoomlion est une solution tout-en-un qui comprend des fonctions permettant aux utilisateurs de réaliser des inspections virtuelles, de surveiller l'équipement et de détecter rapidement les défaillances avec une vitesse, une précision et une fiabilité accrues. La plateforme alimentée par l'IA, qui est maintenant exploitée à l'usine de béton Jiahua de Hubei Innovation, met en ligne l'état opérationnel en temps réel des installations, ce qui permet la cartographie numérique simultanée des usines et l'intégration des données, fournir des renseignements qui permettent aux gestionnaires d'avoir une couverture complète de chaque élément avec plus de transparence et de détails.

Grâce à la plateforme, les utilisateurs peuvent gérer virtuellement et accéder aux données de six segments de l'usine, soit la production et l'exploitation, l'entretien de l'équipement, l'inventaire des matériaux sur place, le suivi des matières premières, la sécurité intelligente et la planification logistique. En éliminant les obstacles liés aux données, les opérateurs et les gestionnaires de répartition peuvent comprendre pleinement les renseignements sur la production et l'exploitation de l'usine, en offrant un soutien complet des données pour une prise de décision plus intelligente et en améliorant l'efficacité opérationnelle globale grâce à un modèle de gestion holistique à guichet unique.

Voici les principaux points saillants de la plateforme de jumeaux numériques de Zoomlion :

Poste pour la production et d'exploitation : Affiche le volume de production, l'exactitude, les stocks, les revenus et les défaillances des produits.

Affiche le volume de production, l'exactitude, les stocks, les revenus et les défaillances des produits. Poste pour l'entretien de l'équipement : Offre des alarmes en temps réel et un diagnostic des défaillances pour l'équipement clé.

Offre des alarmes en temps réel et un diagnostic des défaillances pour l'équipement clé. Poste pour l'entrepôt de matières premières : Se connecte au système de planification des ressources de l'entreprise pour le suivi visuel de l'utilisation des matières premières, des stocks et de l'optimisation logistique.

Se connecte au système de planification des ressources de l'entreprise pour le suivi visuel de l'utilisation des matières premières, des stocks et de l'optimisation logistique. Poste pour la surveillance des matières premières : Analyse la qualité des matières premières et ajuste les recettes de mélange pour assurer l'uniformité.

« Le jumeau numérique de Zoomlion change la donne pour toute l'industrie. Grâce à cette technologie numérique, nous intégrons d'énormes quantités de données dans une seule salle de contrôle, ce qui nous permet de prendre de meilleures décisions pour faire passer notre efficacité opérationnelle à un niveau supérieur, a déclaré un représentant de l'usine de béton Jiahua de Hubei Innovation.

En tant que leader de l'industrie à l'avant-garde de la transformation numérique, Zoomlion a construit une plateforme Internet industrielle et numérisé sa capacité de recherche et développement, établissant des chaînes d'approvisionnement, de fabrication et d'exploitation intelligentes. Misant sur son expertise avancée en matière de gestion numérique, l'entreprise vise à faire œuvre de pionnière en matière d'innovation technologique, se consacrant à la mise au point de solutions plus numérisées et plus écologiques pour orienter l'ensemble de l'industrie vers une exploitation intelligente.

