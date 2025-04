WALDLAUBERSHEIM, Allemagne, 4 avril 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK), un chef de file mondial dans le domaine des machines de construction, a officiellement jeté les bases des travaux de la phase II de son projet d'usine allemande (le « projet ») le 31 mars, à Waldlaubersheim. Le projet, fruit d'un investissement de plus de 50 millions d'euros et couvrant 60 000 m2, est une amélioration et un agrandissement de l'usine WILBERT TowerCranes GmbH acquise par Zoomlion et qui fabriquera des grues à tour, des grues sur camion et des machines à béton.

Photo de groupe des invités à la cérémonie d’inauguration des travaux de la phase II du projet de l’usine allemande de Zoomlion. (PRNewsfoto/Zoomlion)

Une fois pleinement opérationnelle, l'installation de Zoomlion devrait produire plus de 1 000 unités de machinerie de construction par an et générer une valeur de production d'environ 300 millions de dollars américains, dans le but d'établir une plaque tournante mondiale centrale en Europe. L'initiative stimulera davantage la collaboration avec les industries locales en amont et en aval, contribuant ainsi à la prospérité économique de la région.

Zoomlion favorise activement la convergence de la technologie, des produits, des capitaux et de l'industrie avec le marché mondial. L'entreprise a réalisé une intégration profonde de la recherche et du développement et de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et des services de vente dans les secteurs des machines de construction et des machines agricoles, réalisant un partage cocréatif et une coopération mutuellement gagnante. Depuis 2001, Zoomlion a acquis Powermole (Royaume-Uni), CIFA (Italie) (2008), m-tec (Allemagne, 2013), Raxtar (Pays-Bas, 2014), Ladurner (Italie, 2015), Wilbert (Allemagne, 2018), Rabe (Allemagne, 2020) et d'autres entreprises de premier plan.

Au cours des dernières années, Zoomlion a accéléré son expansion sur les marchés étrangers grâce à sa vision de « village mondial » visant à tirer pleinement parti de la pensée basée sur Internet et à construire un nouvel écosystème commercial à l'étranger fondé sur les orientations stratégiques de « bout en bout », la numérisation et la localisation, et elle a atteint une forte tendance de croissance.

À ce jour, Zoomlion a construit 400 succursales à l'étranger et plus de 210 entrepôts de services et de pièces de rechange; ses produits sont disponibles dans plus de 170 pays et régions; et l'entreprise a construit 11 bases de production à l'étranger dans huit pays, dont l'Italie, l'Allemagne, l'Inde, le Mexique, le Bélarus, le Brésil, la Turquie et les États-Unis.

Zhan Chunxin, président et chef de la direction de Zoomlion, a exprimé sa gratitude à toutes les parties pour leur soutien et leur promotion du projet, déclarant que Zoomlion s'efforce de promouvoir le développement synergique avec l'industrie locale en amont et en aval et de soutenir le développement économique local. L'entreprise accélérera la mise en œuvre du projet conformément au plan d'investissement et vise à réaliser la mise en service du projet plus tôt que prévu.

Pour en savoir plus sur Zoomlion, consultez le site https://en.zoomlion.com/..

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2657567/Group_Photo_Guests_Groundbreaking_Ceremony_Zoomlion_Germany_Plant_s_Phase_II.jpg

SOURCE Zoomlion

PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, [email protected]