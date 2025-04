MUNICH, 9 avril 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK), un leader mondial des machines de construction, présente ses dernières innovations au salon bauma 2025 sous le thème « Un développement plus vert, un avenir meilleur » du 7 au 13 avril au kiosque FS.905 à Messe München. Plus de 60 produits phares répartis dans neuf grandes catégories seront présentés, ainsi qu'une première gamme de solutions de systèmes intelligents et écologiques en Europe. La société a également signé de nombreuses commandes internationales et des accords de coopération afin d'accélérer et de diriger la transition de l'industrie des machines de construction vers une transformation numérique, intelligente et verte.

Les points forts du salon

L'un des produits phares de la gamme Zoomlion est le ZT72J-V, l'élévateur à flèche télescopique le plus haut d'Europe, qui témoigne de sa position de leader en matière de développement de plateformes élévatrices haut de gamme. L'entreprise dévoile également 10 engins de terrassement, dont beaucoup sont équipés d'une télécommande 5G, d'une surveillance panoramique par IA et d'un système de récupération de l'énergie par entraînement électrique. Dans le segment des grues à tour, la R800-40, le modèle chinois au plus gros tonnage en Europe, a suscité un vif intérêt grâce à sa sécurité, son efficacité et sa transportabilité. Zoomlion a également introduit six machines à béton, dont un camion-pompe de 70 mètres avec une flèche à topologie optimisée et des camions malaxeurs intelligents avec mises à jour à distance et diagnostics intelligents.

Zoomlion a également présenté des solutions de système intégrant l'Internet industriel, l'IA, les mégadonnées et les nouvelles technologies énergétiques au salon bauma 2025. Sa solution minière combine des équipements intelligents et des technologies numériques, notamment des camions sans conducteur et un contrôle à distance, pour permettre l'exploitation minière, le creusement, le transport et le déchargement entièrement automatisés.

Le jour de l'ouverture, Zhan Chunxin, président et chef de la direction de Zoomlion, ainsi que d'autres cadres supérieurs, ont tenu des discussions approfondies avec des clients et des représentants institutionnels, réaffirmant l'engagement de l'entreprise en faveur du développement mondial et de la prestation de services améliorés dans le monde entier.

Stimuler la croissance grâce à un écosystème industriel mondial

Grâce à son écosystème commercial unique à l'étranger qui met l'accent sur la numérisation et la stratégie de localisation de bout en bout, Zoomlion communique directement avec les clients et les marchés pour offrir des produits qui répondent le mieux aux exigences du marché et accélèrent les délais d'intervention.

Au salon bauma 2025, plus de 20 produits présentés sont fabriqués localement en Europe et répondent aux exigences du marché et aux préférences des clients en matière de performance, de technologie, de normes et de conception. Les grues à flèche pliante de 72 tonnes et 62 tonnes de Zoomlion, assemblées dans son usine allemande, sont conformes à la norme EN12999 et ont reçu la certification CE. La grue à tour plate R800-40, produite en Chine et assemblée en Europe, assure une livraison rapide et un service efficace aux clients.

Le 31 mars, Zoomlion a officiellement posé la première pierre de la phase II de son projet d'usine allemande à Waldlaubersheim. En février, l'usine de plateformes élévatrices de Zoomlion a ouvert ses portes en Hongrie , renforçant ainsi la présence mondiale du groupe dans le secteur.

À l'heure actuelle, Zoomlion exerce ses activités à l'échelle mondiale avec 11 bases de recherche et développement, 210 centres de service et des ventes dans plus de 170 pays. Soutenu par 6 300 employés à l'étranger, son réseau assure une livraison rapide et une forte croissance.

« Le bauma Germany a construit un pont solide pour l'amélioration des échanges et de la coopération au sein de l'industrie mondiale. « ZOOMLION profitera de cette exposition pour explorer des voies de développement innovantes et coopératives en utilisant des produits plus haut de gamme, plus intelligents et plus écologiques pour construire ensemble notre beau monde », a déclaré Yuan Ye, président adjoint de Zoomlion.

