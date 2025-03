CHANGSHA, Chine, le 26 mars 2025 /CNW/ - Le 24 mars, Zoomlion a publié son rapport annuel de 2024. L'entreprise a réalisé un revenu annuel total de 45,48 milliards de yuans, avec un bénéfice net de 4 milliards de yuans, soit une augmentation de 6,31 % en glissement annuel. Les dépenses de l'entreprise liées aux paiements fondés sur des actions pour 2024 se sont élevées à 0,87 milliard de yuans, soit une augmentation de 0,59 milliard de yuans par rapport à l'année précédente. Si l'on exclut l'incidence des dépenses de paiement fondé sur des actions, le bénéfice net de l'année a augmenté de 18,39 % en glissement annuel. La marge bénéficiaire brute pour l'année s'est élevée à 28,17 %, en hausse de 1,04 point de pourcentage par rapport à l'année précédente. La marge bénéficiaire nette a atteint 8,81 %, soit une augmentation de 0,8 point de pourcentage en glissement annuel. Entre-temps, la société prévoit de distribuer un dividende en espèces de 3 yuans (taxes incluses) pour 10 actions.

Au cours de la période de référence, les recettes de la société provenant de l'étranger ont atteint 23,38 milliards de yuans, soit une augmentation de 30,58 % en glissement annuel. La part des recettes provenant de l'étranger a atteint 51,41 %, soit une augmentation de 13,37 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Au cours des trois dernières années, les recettes d'exportation de l'entreprise ont atteint un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 59,26 %. La transformation de la mondialisation a créé de vastes opportunités de marché pour tous les secteurs d'activité, tandis que la tendance à la « croissance continue » sur les marchés étrangers a considérablement réduit la nature cyclique de l'entreprise.

À la fin de l'année 2024, l'entreprise exploitait plus de 400 points de vente à l'étranger et ses produits étaient distribués dans plus de 170 pays. L'entreprise employait 4 400 employés locaux à l'étranger, ce qui représente 70 % de sa main-d'œuvre internationale, et gère plus de 210 entrepôts de service et de pièces détachées.

Ces dernières années, Zoomlion a subi une transformation numérique complète, réalisant une intégration de bout en bout, de la R&D et de la chaîne d'approvisionnement au marché et aux ventes, ce qui se traduit par des opérations standardisées, transparentes et efficaces. Les quatre principaux parcs de machines pour les engins de terrassement, les nacelles élévatrices, les machines à béton et les grues mobiles de Zoomlion Smart City ont déjà été mis en production, en tant que référence pour la fabrication discrète « multifonctionnelle et en petites séries » dans le domaine de la fabrication intelligente à l'échelle mondiale. Tout en renforçant vigoureusement l'avantage concurrentiel de l'entreprise, elle fournira également d'excellents scénarios de formation et des données pour le développement de l'activité intelligente spécifique de l'entreprise à l'avenir.

En 2024, l'entreprise a accéléré sa transformation et sa mise à niveau vers la diversification, l'internationalisation et la numérisation, en cultivant activement de nouvelles courbes de croissance. Ces initiatives de transformation ont considérablement renforcé la stabilité du développement de l'entreprise, atténuant efficacement les répercussions cycliques. Elles ont également insufflé une dynamique de croissance continue, guidant l'entreprise sur la voie du développement durable.

