CHANGSHA, Chine, 29 septembre 2024 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, 01157.HK) a dévoilé sa première académie à l'étranger à Changsha en août, marquant un moment charnière dans les efforts mondiaux de perfectionnement des talents de l'entreprise. L'inauguration a coïncidé avec la première séance du programme mondial de formation des employés, à laquelle ont participé 61 participants de 26 pays. Parallèlement, le projet pilote du système de perfectionnement professionnel de la Turquie a officiellement commencé, renforçant l'engagement de Zoomlion à l'égard d'une stratégie globale en matière de talents à l'échelle mondiale.

L'établissement de l'académie à l'étranger représente un progrès important dans l'approche de Zoomlion en matière de culture de talents. Cette initiative vise à améliorer les capacités commerciales internationales et la présence mondiale de l'entreprise. Le programme mondial de formation des employés comprend des cours conçus pour aider les employés à mieux comprendre l'histoire de l'entreprise, les processus de fabrication intelligents, la connaissance des produits et la collaboration interculturelle.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, le coprésident de Zoomlion, Wang Yongxiang, et le directeur des RH, Li Xiaohong ont souligné l'importance de cette formation. Ils ont exhorté les employés à saisir l'occasion d'approfondir leur engagement envers la culture de l'entreprise et d'améliorer leurs compétences professionnelles.

Dans le cadre de ces efforts, la division de la Turquie a lancé son système de perfectionnement professionnel à Istanbul afin d'améliorer le cheminement de carrière des employés locaux. Non seulement ce système ouvre des canaux de croissance et de promotion des employés, mais il améliore également l'identification, la gestion et la motivation des talents.

Il s'articule autour de trois étapes clés : la conception de deux canaux de perfectionnement professionnel, l'établissement de normes de qualification pour les employés et la clarification du mécanisme d'évaluation des promotions. Ces étapes établissent un lien étroit entre l'évaluation des niveaux et les indicateurs de rendement clés et mettent en correspondance les résultats de l'évaluation par rapport au recrutement, à la formation, à la rémunération et à la promotion, ce qui permet des ajustements flexibles aux niveaux des employés et favorise la croissance personnelle.

Quatre employés exceptionnels ont été reconnus lors de l'événement, soulignant l'importance de la reconnaissance des talents au sein de l'entreprise. Leurs réalisations reflètent à la fois l'effort individuel et l'esprit d'équipe.

L'employé principal, Serkan Tolukan, a exprimé sa gratitude à l'égard du soutien de l'entreprise et a souligné l'importance du nouveau système pour favoriser la croissance des employés. « Cette initiative témoigne de l'engagement de Zoomlion envers notre développement », a-t-il souligné, soulignant le potentiel de réussite collective.

Aujourd'hui, misant sur plus de 3 000 employés locaux dans le monde et des produits dans plus de 140 pays et régions, Zoomlion se consacre à renforcer sa présence internationale. Ces initiatives stratégiques permettent à Zoomlion de soutenir le développement global de sa main-d'œuvre mondiale, d'assurer des possibilités de croissance professionnelle et d'ouvrir la voie à une réussite commerciale internationale soutenue.

