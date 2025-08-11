RIZHAO, Chine, 11 août 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a franchi une nouvelle étape avec la mise en orbite du satellite « Zoomlion », le premier du genre dans le secteur mondial des machines d'ingénierie. À 00 h 31, heure de Pékin, les satellites Geely Constellation Group 04 ont été lancés depuis les eaux côtières près de Rizhao, dans la province chinoise du Shandong, à l'aide de la fusée Jielong-3, dont l'un des satellites porte le nom de Zoomlion.

Le satellite baptisé du nom de l’entreprise Zoomlion entre en orbite et marque une nouvelle ère dans le domaine des machines d’ingénierie avec une vision numérique, intelligente, verte et mondiale (PRNewsfoto/Zoomlion)

Le satellite « Zoomlion » marque l'expansion de l'entreprise, qui passe des chantiers de construction sur Terre à l'immensité de l'espace. Il reflète la détermination de Zoomlion à accélérer la numérisation, l'intelligence, la durabilité et son rayonnement mondial, afin de garantir l'accès à ses services même dans les environnements les plus difficiles.

En tant que chef de file de l'innovation dans le domaine des machines d'ingénierie, Zoomlion stimule le progrès grâce à huit plateformes de recherche de niveau national, plus de 17 800 demandes de brevets et plus de 570 normes industrielles. Ses produits révolutionnaires comprennent la première grue sur chenilles de 3 000 tonnes en Chine, le camion-pompe à flèche en fibre de carbone le plus long au monde (101 mètres), la première grue à tour de 10 000 tonnes-mètres, la plus grande grue tout-terrain de 4 000 tonnes et la plateforme élévatrice à bras droit la plus haute (82 mètres).

Le lancement de ce satellite ouvre de nouvelles possibilités en matière de connectivité mondiale, des régions polaires aux déserts en passant par les plateformes extraterritoriales. Il renforce également l'intégration du big data, de l'IdO, de l'IA et des communications par satellite, soutenant ainsi un écosystème de services de nouvelle génération capable de fournir des solutions plus intelligentes, plus rapides et plus écologiques dans le monde entier.

S'appuyant sur sa ville industrielle intelligente, Zoomlion exploite 23 usines intelligentes de classe mondiale, plus de 10 bases de R&D et de fabrication à l'étranger et plus de 30 centres logistiques primaires, servant des clients dans plus de 200 pays et régions. La société continuera d'explorer les technologies de pointe et les applications innovantes afin d'améliorer l'efficacité de ses services et la valeur pour ses clients à l'échelle mondiale.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) est un fabricant mondial de premier plan d'équipements haut de gamme, dont les activités principales sont les machines d'ingénierie, les machines minières et les machines agricoles. Son portefeuille couvre 15 grandes catégories, 75 séries de produits et 745 modèles. Présente dans plus de 200 pays et régions, Zoomlion allie innovation, durabilité et orientation client pour favoriser le progrès et créer un avenir meilleur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2747874/f0542ac833b4d7df63f5896113fd64cf.jpg

SOURCE Zoomlion

PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, [email protected]