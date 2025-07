MANILLE, Philippines, 26 juillet 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») renforce son engagement à long terme en faveur de la localisation par une série d'actions concrètes qui vont au-delà des activités commerciales. Dans le cadre de sa dernière initiative, Zoomlion Philippines a organisé une visite bénévole à l'orphelinat Rehoboth Sampaloc à Tanay, Rizal, afin de livrer des fournitures et de passer du temps avec 27 enfants, un effort qui reflète la mission plus large de l'entreprise qui consiste à grandir avec les communautés, à soutenir son personnel et à établir une confiance durable.

Zoomlion Philippines rend visite à l’orphelinat Rehoboth Sampaloc, et distribue des fournitures et des sourires dans le cadre de son engagement envers la communauté et l’aide sociale. (PRNewsfoto/Zoomlion)

Dirigée par Xu Jian, l'équipe de Zoomlion Philippines a apporté du lait en poudre, des couches, des colis alimentaires, des jouets et d'autres produits de première nécessité. Soigneusement sélectionnées pour répondre aux besoins des enfants, ces fournitures reflétaient l'engagement sincère de l'entreprise à donner en retour. L'équipe a passé la journée avec les enfants, partageant rires et chaleur humaine. En signe de reconnaissance, l'orphelinat a remis un certificat récompensant l'engagement de longue date de Zoomlion en matière de responsabilité sociale et d'implication significative dans la communauté.

Cette initiative va au-delà de la simple charité, car elle reflète l'approche plus large de Zoomlion en matière d'engagement auprès des communautés locales. Depuis sa création en 2021, la filiale n'a cessé d'étendre sa présence dans tout le pays. Grâce à cette croissance, Zoomlion montre que la localisation ne consiste pas seulement à étendre sa présence, mais aussi à gagner la confiance et à créer une valeur durable pour la communauté.

Pour William Joshua M. Cruz, spécialiste en marketing chez Zoomlion Philippines, ce parcours a été très personnel. Après avoir commencé par un poste de soutien dans les stocks, il a évolué vers un poste qui combine le marketing, les opérations et la gestion de la marque. « Mon expérience chez Zoomlion a été à la fois passionnante et enrichissante, a-t-il confié. J'ai eu l'occasion d'assumer des responsabilités qui m'ont mis au défi et m'ont aidé à grandir. Plus important encore, j'ai pris conscience que notre travail a un sens réel. Nous ne livrons pas seulement des machines, nous contribuons à façonner des communautés. »

M. Cruz se souvient avec émotion du moment où les enfants ont reçu des jouets. « Leurs sourires en disaient long. Cela m'a rappelé avec émotion que notre travail peut vraiment changer les choses. Des initiatives comme celle-ci nous rappellent que nous faisons partie de la communauté, que nous n'en sommes pas séparés. »

Alors que Zoomlion poursuit sa stratégie mondiale, l'entreprise reste déterminée à créer de la valeur partagée sur tous les marchés où elle est présente. Aux Philippines, cela signifie entretenir des relations, grandir aux côtés des communautés locales et construire une marque ancrée dans l'attention et la responsabilité. À travers chacune de ses actions sincères, Zoomlion façonne un avenir durable et gagne la confiance qui transforme sa présence en partenariat.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2738774/WechatIMG220.jpg

SOURCE Zoomlion

PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, [email protected]