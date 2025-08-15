PÉKIN, 15 août 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) a présenté ses dernières réalisations en matière de robotique industrielle et humanoïde lors de la Conférence mondiale sur la robotique (WRC) 2025 qui s'est tenue à Pékin du 8 au 12 août. Représentant son rôle combiné d'utilisateur, d'intégrateur de systèmes et de développeur de robotique, Zoomlion a présenté de nouvelles applications, des avancées technologiques fondamentales et un plan d'avenir pour la fabrication intelligente.

Robot humanoïde développé par Zoomlion opérant sur la chaîne d’assemblage (PRNewsfoto/Zoomlion)

« Les robots industriels et humanoïdes ne sont pas des substituts, mais des partenaires dans un nouveau modèle de fabrication. Notre objectif est de permettre aux robots de s'adapter à leur environnement, afin de faire progresser la fabrication vers une qualité supérieure, une plus grande efficacité et une intelligence accrue », a déclaré Zeng Guang, directeur général de Zoomlion's ZValley Technology Co. Ltd.

Le parcours de Zoomlion dans le domaine de la robotique s'étend sur près de 20 ans, depuis 2006 avec des robots industriels programmables destinés à la fabrication à grande échelle d'un seul produit. À partir de 2019, l'entreprise a déployé des robots adaptatifs dotés de capacités de vision et de détection de force, soutenus par une architecture Internet industrielle afin de parvenir à une production agile et multimodèle.

Cette capacité est illustrée par la Zoomlion Smart Industry City à Changsha, où plus de 2 000 robots adaptatifs fonctionnent sur 300 lignes intelligentes et produisent des grues, des excavatrices, des plateformes de travail aérien et des machines à béton. L'usine peut passer d'un modèle à l'autre en quelques minutes, ce qui lui permet d'atteindre une production à grande échelle, très diversifiée et à faible volume.

En 2024, Zoomlion a commencé à explorer l'utilisation de robots humanoïdes pour répondre aux besoins d'automatisation qui dépassent les capacités des robots industriels. L'entreprise a développé trois modèles, deux à roues et un bipède, dont des dizaines sont actuellement en phase pilote dans les domaines de l'usinage, de la logistique, de l'assemblage et du contrôle qualité.

Ces robots sont dotés d'une perception multimodale complète de la scène et d'une reconnaissance des intentions, d'une vision intégrée, d'une détection tactile et de la force pour une préhension précise, ainsi que d'une planification collaborative des mouvements à deux bras avec perception de la sécurité. Pour accélérer le déploiement, Zoomlion a construit un centre de formation comprenant plus de 100 postes de travail et a lancé une plateforme en nuage pour l'acquisition de données à grande échelle et la formation des modèles.

Ces avancées sont intégrées dans l'écosystème de fabrication intelligente de Zoomlion. Sa plateforme Internet industrielle connecte plus de 1,7 million d'équipements dans le monde entier, couvrant 18 catégories et plus de 600 modèles, et collecte plus de 30 000 paramètres de données pour créer des actifs industriels à l'échelle du pétaoctet. Cette infrastructure alimente l'évolution continue de la robotique industrielle et humanoïde, permettant une coordination en temps réel et une production adaptative.

À l'avenir, Zoomlion vise à créer un nouveau modèle de production grâce à la coévolution du matériel et des logiciels, permettant aux clusters de robots industriels et humanoïdes de travailler ensemble et de construire des usines intelligentes dotées de capacités d'auto-perception, d'auto-adaptation et d'auto-décision.

