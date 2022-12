CHANGSHA (Chine), le 23 déc. 2022 /CNW/ - Le 15 décembre, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) a lancé la première solution de construction intelligente de l'industrie dans le parc de machines de terrassement de la ville industrielle intelligente à Changsha, Hunan.

Zoomlion lance la première solution de construction intelligente et durable de l’industrie (PRNewsfoto/Zoomlion)

Zoomlion a créé le parc de machines de construction intelligentes le plus avancé et le plus complet avec 11 pièces d'équipement de construction qui peuvent coordonner le processus complet, sans personnel, y compris l'excavation, le pompage de béton, le levage et l'installation. Visionnez la vidéo : https://youtu.be/CLIItvVXsIk .

« Le "super cerveau" de la construction intelligente, conçu à l'aide du système de planification intelligent iCES, lequel est développé indépendamment par Zoomlion, le système de coopération d'équipement multi-intelligent MAS et le système de jumeau numérique 4DT, donne aux machines de construction la "superpuissance" et la capacité de "communiquer" et de coordonner les tâches de construction de manière autonome», a déclaré Yu Xiaoying, directeur adjoint du centre de recherche technologique de l'institut de recherche du centre Zoomlion.

Le tout nouveau système de construction intelligent est rendu possible grâce à une connexion numérique de renseignements complets, à une planification intelligente des tâches, à une coordination autonome du processus complet et à une visualisation tridimensionnelle du scénario, ce qui permet une construction intelligente du processus complet sans personnel.

Le système de planification intelligent iCES accomplit les tâches de modélisation des données du bâtiment (MDB) en quelques millisecondes avec une précision de 100 %.

accomplit les tâches de modélisation des données du bâtiment (MDB) en quelques millisecondes avec une précision de 100 %. La répartition des tâches de construction en un seul clic et la réalisation entièrement numérique réduisent le temps de réalisation de 90 % comparativement aux activités manuelles.

La construction compacte et efficace peut réduire les temps d'attente de 28 %, ce qui simplifie l'organisation du personnel et rend la construction plus sécuritaire.

Le système de coopération d'équipement multi-intelligent MAS permet de prévoir et de coordonner la trajectoire de fonctionnement de l'équipement intelligent afin de réaliser la collaboration précise d'actions et la prévention active intégrale des collisions.

permet de prévoir et de coordonner la trajectoire de fonctionnement de l'équipement intelligent afin de réaliser la collaboration précise d'actions et la prévention active intégrale des collisions. Le système de visualisation de jumeau numérique 4DT permet une surveillance complète du jumeau numérique du chantier de construction, avec un réseau d'information, une feuille de calcul de gestion et une carte de surveillance; le système peut réduire la période de construction de 30 % grâce à une prise de décision intelligente assistée, ce qui améliore l'efficacité de la main-d'œuvre de 300 %.

Zoomlion a continuellement fait progresser le développement intelligent des machines de construction, faisant des percées dans les technologies intelligentes qui donnent une « pensée » individuelle aux machines, les technologies d'interaction homme-ordinateur multimodes qui permettent aux équipements de comprendre et d'apprendre, ainsi que dans les technologies de coopération intelligentes qui permettent à tous les équipements d'interagir et de travailler ensemble. Sa feuille de route technologique pionnière, qui est passée d'une unité intelligente à un groupe d'instruments intelligents et qui est maintenant capable de fournir des solutions de construction intelligentes dans leur intégralité, a réalisé un tout nouveau modèle d'exploitation de construction, avec un processus complet d'exploitation sans personnel en boucle fermée numérique.

Forte de la puissance de la technologie, Zoomlion est déterminée à faire progresser la transformation intelligente de l'industrie.

