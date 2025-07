CHANGSHA, Chine, 14 juillet 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a récemment terminé une série de livraisons intensives de machines clés, allant des grues, aux plateformes de travail aérien en passant par l'équipement minier et les machines de construction de fondation, soutenant ainsi d'importants projets d'infrastructure, d'énergie et de développement urbain dans des régions comme l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Océanie et le Moyen-Orient.

Zoomlion élargit son empreinte mondiale grâce à la livraison d’équipement minier en Indonésie

Les grues sur chenilles robustes de Zoomlion sont conçues pour les projets d'infrastructure et d'énergie à grande échelle. La grue sur chenilles ZCC32000 de Zoomlion soutient la première centrale nucléaire égyptienne, El Dabaa, en soulevant et en installant des équipements majeurs. Avec une capacité de 2 000 tonnes et une hauteur de flèche de 168 mètres, elle offre une performance solide et précise pour la bonne conduite du projet. Au Maroc, la ZCC9800W de 800 tonnes gère des élévations clés au stade Prince Moulay Abdellah pour la Coupe du Monde 2030, offrant des performances efficaces et stables.

La gamme de plateformes de travail aérien de Zoomlion, l'une des plus complètes au monde, offre des hauteurs de travail allant de 6 à 95 mètres et est désormais présente dans plus de 100 pays. À Melbourne, en Australie, l'entreprise a livré l'élévateur à flèche télescopique ZT72J, qui, avec 72,3 mètres, est le plus haut de son genre sur le marché local. Avec sa structure à flèche polygonale, sa déformation latérale réduite et ses 32 mètres de portée, il établit de nouveaux records en matière de hauteur et de fiabilité opérationnelle.

Dans le secteur minier, Zoomlion a franchi une étape importante en livrant son camion minier électrique à benne de 100 tonnes, le ZTE210, à un client opérant dans des conditions extrêmement froides. Le client a signalé que l'équipement de Zoomlion fonctionne de façon fiable à des températures pouvant descendre jusqu'à -45 °C.

Zoomlion a également récemment livré près de 30 unités de camions à benne miniers ZT105 et d'excavatrices minières ZE750G à une importante mine de charbon à Sumatra, en Indonésie. Ces modèles, dotés de fonctionnalités avancées et de structures robustes, sont capables de fonctionner dans des conditions minières difficiles.

En Turquie, Zoomlion a livré une flotte de camions-pompes à béton qui serviront dans plusieurs projets d'infrastructure dans l'ensemble du pays. Les camions-pompes sont dotés de systèmes de contrôle intelligents qui permettent la surveillance et le diagnostic des défaillances à distance, tout en offrant des caractéristiques d'efficacité, de stabilité et de sécurité suffisantes pour répondre aux exigences de divers environnements de construction.

Zoomlion a également lancé ses appareils de forage rotatifs de la série R au Moyen-Orient, livrant des unités de ZR255R à un client des Émirats arabes unis. Conçu pour les conditions locales, le modèle prend en charge les travaux d'infrastructure à haut rendement.

Zoomlion s'appuie sur son récent élan pour renforcer sa présence locale et sa collaboration mondiale, offrant des solutions plus intelligentes et plus adaptables dans le monde entier.

