CHANGSHA, Chine, 24 septembre 2021 /CNW/ - Au moment où les pays progressent vers l'atteinte de leurs objectifs de plafonnement de leurs émissions de carbone et de carboneutralité, conformément à l'Accord de Paris, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) est un chef de file de l'industrie favorisant la transformation et le développement vert par la construction d'usines vertes intelligentes et la mise à niveau continue de ses processus de fabrication, tout en s'efforçant de contribuer à la conservation de l'énergie, à la réduction des émissions et à l'utilisation efficace des ressources.

Fabrication verte

L'entreprise investit 100 milliards de yuans (15,5 milliards de dollars américains) pour la construction de la ville industrielle intelligente Zoomlion, appuyée par des lignes de production intelligentes et la plateforme d'Internet des objets (IdO), adoptant ainsi des technologies numériques pour réaliser l'intégration complète des facteurs de fabrication ainsi que la synergie et l'utilisation intelligentes, la réalisation d'économies d'énergie globales et la réduction des émissions. Tout est en place pour créer une nouvelle ville écologique intelligente et une usine « phare » de classe mondiale.

De même, la Zoomlion Tower Crane Intelligent Factory, est développée en adoptant une approche de conception du cycle de vie durable qui utilise la conception verte de la technologie, de l'emballage, de la fabrication et bien plus. Elle intègre 24 chaînes de production intelligentes et huit technologies de fabrication verte pour atteindre un objectif de mise à niveau verte globale englobant les activités associées au soudage, au dépoussiérage, à la transformation, à la peinture, à l'équipement et au traitement écoénergétique des déchets.

Les taux d'écologisation de la technologie et des procédés de fabrication sont de 98,7 % et de 97,3 % respectivement, et le taux d'impact sur l'environnement a diminué à 2,7 %, affichant une diminution de 60 % des émissions de composés organiques volatils (COV) par rapport à l'année précédente.

Produits verts

Zoomlion a également lancé une série de produits verts de pointe de l'industrie. En 2020, Zoomlion a produit la première grue sur camion 100 % électrique ZTC250N-EV au monde. Le camion peut atteindre une vitesse maximale de 90 km/h, et la grue a une aptitude en pente maximale de 50 %, tandis que le coût de l'énergie qui y est associé ne représente que 35 % de celui des produits alimentés par carburant de la même catégorie.

Le nouveau portefeuille de produits énergétiques de Zoomlion comprend également des camions-malaxeurs électriques, des plateformes de travail aérien au lithium-ion et à énergie hybride, ainsi que des chariots élévateurs électriques et à hydrogène.

Zoomlion poursuivra sa stratégie de développement durable et mettra en œuvre des mesures écologiques tout au long de ses opérations, de la production à la conception, en passant par la recherche et le développement de produits. L'entreprise fera également la promotion de l'atteinte des objectifs de neutralité carbone et créera une valeur ajoutée pour le milieu de vie de nos clients, l'industrie et l'humanité.

À propos de Zoomlion

Fondé en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) est un manufacturier d'équipements haut de gamme qui intègre la production de machinerie d'ingénierie et de machinerie agricole, ainsi qu'une offre de services financiers. L'entreprise vend maintenant plus de 568 produits de pointe provenant de 70 gammes de produits couvrant 11 catégories principales.

www.zoomlion.com

