Zoomlion dévoile des produits de construction et de production de mortier localisés haut de gamme lors de la CIIE

« Zoomlion se consacre à la fabrication haut de gamme et est fière de présenter ses plus récentes réussites en collaboration avec d'autres sociétés de premier plan de la planète », affirme Madame Luo Yanbing, directrice du service des ventes et du marketing à m-tec (Chine), de Zoomlion. « Nous voulons aider notre clientèle à tirer parti des solutions de Zoomlion. »

En vedette au kiosque 0A3-003, la gamme de produits de construction et de production de mortier de Zoomlion permet aux clients d'améliorer l'efficacité de l'édification.

Voici les produits phares de Zoomlion lors de la CIIE :

La pompe de mélange Duo-mix Connect de m-tec pour les mortiers en 3D

Système unique et puissant de mélange double « horizontal + vertical » à l'avant-garde de l'industrie conjugué à un principe de mélange breveté, qui est spécialement conçu pour l'impression de béton en 3D.

Adaptabilité exceptionnelle à une grande variété de matériaux.

Connexion de données rapide et facile pour récupérer promptement l'information et commander la machine à distance.

Compacte, entièrement automatisée, facile à déplacer et à nettoyer.

Le mélangeur MR de m-tec pour les mortiers 3D et le béton ultra haute performance (UHPC; http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-89958-086-0.volltext.frei.pdf)

Capable de traiter presque toutes les matières premières, dont les poudres, les agrégats, les microadditifs, les fibres et les pigments.

Convection, coupe et dispersion puissantes pour atteindre une homogénéité de calibre mélange allant jusqu'à 99,5 % dans le court laps de temps nécessaire à la production de mortiers 3D et d'UHPC.

Production horaire du mélangeur MR pouvant atteindre 200 t.

La machine à guniter CSS-3 de CIFA

Il s'agit de la seule machine en Chine alimentée par électricité et par carburant diesel pour réduire les risques de coupure de courant.

C'est le premier système au monde de flèche robotisée jouissant d'une amplitude de mouvement de neuf degrés, qui permet de couvrir entièrement les contours des tunnels sans angles morts.

La conception de flèche repliable en forme de « Z » permet à la machine CSS-3 de se déployer lorsque l'espace disponible n'est pas plus grand que 3,2 m de hauteur et 2,5 m de largeur; ces deux valeurs sont inégalées au sein de l'industrie.

L'épandage est simplifié sur les talus et les parois latérales grâce à la tourelle coulissante de la flèche et aux réservoirs doubles alimentant la flèche.

La complexité d'exploitation et la demande de main-d'œuvre sont réduites grâce à une conception de fonctionnement à un bouton et à une fonction de planification de la trajectoire.

Pour en savoir plus à propos des produits exposés par Zoomlion lors de la CIIE, visitez le kiosque 0A3-003 ou assistez en ligne à la présentation de m-tec et de CIFA.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise qui fabrique de l'équipement haut de gamme intégrant la machinerie d'ingénierie, la machinerie agricole et les services financiers. La société vend désormais plus de 460 produits à la fine pointe provenant de 55 gammes couvrant dix catégories d'importance.

À propos de m-tec

Ayant son siège social à Neuenburg, en Allemagne, m-tec est synonyme depuis 1978 de solutions innovantes en matière de fabrication, de logistique et de traitement de matériaux de construction prémélangés et de matériaux en vrac de granulométrie fine. Ayant fusionné avec Zoomlion en 2014, m-tec China Co., Ltd se spécialise dans l'amalgame de technologies allemandes et de procédés de fabrication chinois. La société offre aussi à sa clientèle des produits personnalisés. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.m-tec.com.

À propos de CIFA

Depuis sa constitution en Italie en 1928, CIFA conçoit, produit et distribue l'innovation dans le domaine de la construction; la société est devenue un fabricant de matériel pour le travail du de béton de renommée mondiale. En 2008, CIFA a été acquise par le groupe industriel chinois Zoomlion Heavy Industry, qui génère de nouveaux avantages concurrentiels et des caractéristiques distinctives uniques, et s'ouvre sur des expériences professionnelles en Italie et en Chine. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le http://www.cifa.com/.

