CHANGSHA, Chine, le 26 oct. 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a marqué le déploiement de son 5 000e bloc-batterie à Changsha, où elle a également dévoilé un nouveau portefeuille de composants de base à énergie nouvelle, renforçant son engagement en faveur de l'innovation verte et de l'électrification de l'équipement haut de gamme.

La 5 000e unité met en lumière les progrès réalisés par Zoomlion dans la construction d'un écosystème d'énergie propre qui intègre des composants de base, le développement de systèmes et des applications réelles. Le système exclusif de gestion de batterie permet une surveillance précise des cellules et un contrôle intelligent de la charge/décharge, maintenant des performances stables dans des conditions météorologiques extrêmes. Grâce à une sécurité, une intégration, une durée de vie et une compatibilité améliorées, ces blocs-batteries sont maintenant largement déployés dans les grues, les équipements de bétonnage et les machines agricoles.

« Nos blocs-batteries sont conçus pour être fiables et polyvalents, avec une durée de vie de 20 % plus longue que les produits comparables », a déclaré Lin Yong, directeur général de Zoomlion New Energy Technology Development Co., Ltd. « Elles ont été mises en œuvre avec succès dans les autobus à énergie nouvelle et les machines de construction, et les commentaires ont été extrêmement positifs. »

En plus de l'étape importante des batteries, Zoomlion a également introduit une nouvelle matrice de composants clés à énergie nouvelle, couvrant l'énergie au lithium, les systèmes d'entraînement électriques et l'énergie associée à l'hydrogène. Ce lancement reflète la stratégie de l'entreprise en matière d'innovation complète et de compatibilité avec tous les scénarios.

Dans le domaine des solutions de batteries au lithium, Zoomlion a lancé trois grandes séries : l'ensemble d'agriculture hybride « Xiaoyun » entièrement compatible avec le spectre et la plage de température de -40 °C à 60 °C; la série « Standard Box » prenant en charge une expansion flexible de 140 à 800 kWh, déjà testée sur plus de 2,6 millions de kilomètres d'exploitation commerciale; et la série « Mining », conçue avec des systèmes robustes de sécurité structurelle et de gestion interne adaptés aux environnements miniers exigeants.

La suite d'entraînement électrique présentée comprend des systèmes de moteur et de contrôle à haute efficacité et à haute densité comme le moteur à fil plat à réluctance de 120 kW, le contrôleur d'entraînement principal à double module de 300 kW et un groupe motopropulseur de camion minier électrique de 700 kW. Au cœur de cet écosystème se trouve une nouvelle plateforme de contrôle de domaine alimentée par une puce à six cœurs capable de plus de 1 000 réglages dynamiques par seconde, permettant un contrôle transparent à plusieurs domaines sur toute la gamme des machines électriques.

Zoomlion a également introduit une solution d'hydrogène complète couvrant la production, le ravitaillement et l'utilisation. Le système comprend des électrolyseurs compacts, sa première station de ravitaillement à haute pression et une unité d'alimentation à pile à combustible de 300 kW, offrant de nouvelles options à faibles émissions de carbone pour les secteurs du transport et de l'énergie.

Le déploiement de l'étape importante et le lancement de nouveaux composants témoignent de la volonté continue de Zoomlion d'innover, faisant progresser la transformation de l'industrie grâce aux technologies de base.

