La portée mondiale et la diversification des activités continuent de soutenir la croissance

CHANGSHA, Chine, 2 avril 2026 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ou « la Société » 1157.HK) a présenté ses résultats annuels 2025, faisant état d'un chiffre d'affaires s'élevant à 52,107 milliards de yuans, en hausse de 14,58 % en glissement annuel, et d'un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 4,858 milliards de yuans, en hausse de 38,01 %. Le chiffre d'affaires à l'international a augmenté de 30,52 % pour atteindre 30,515 milliards de yuans, soit 58,56 % du chiffre d'affaires total, ce qui souligne le rôle croissant des opérations mondiales et de l'ensemble du portefeuille d'activités de la Société dans le soutien de la croissance.

En 2025, Zoomlion a continué de faire progresser ses activités d'équipement de base tout en développant de nouveaux segments porteurs. Ses activités liées aux bétonnières, aux grues mobiles et aux machines de levage pour la construction ont toutes augmenté sur les marchés internationaux, les ventes combinées à l'exportation ayant augmenté de plus de 20 % en glissement annuel.

Les activités émergentes ont également contribué à la croissance. Le chiffre d'affaires tiré des engins de terrassement a augmenté d'environ 45 % en glissement annuel, le chiffre d'affaires à l'international tiré des machines pour l'extraction minière ayant quant à lui plus que triplé. Le secteur des chariots élévateur à nacelle a continué de croître à l'international, soutenu par les activités locales, y compris le lancement de l'usine hongroise de la Société. Les machines agricoles ont également enregistré une croissance des ventes de plus de 20 % à l'international.

Le portefeuille de robotique soutient la croissance future

Zoomlion a également continué de faire progresser son activité de robotique, élargissant son portefeuille pour inclure des robots humanoïdes à roues de grande taille, des robots humanoïdes bipèdes et des chiens-robots quadrupèdes. De nombreux produits ont passé plusieurs étapes du processus itératif et en sont désormais au stade de l'ingénierie.

Des dizaines de robots ont été déployés dans les usines intelligentes de Zoomlion pour la validation des applications en préassemblage, tri, manutention et contrôle de qualité. La Société a également lancé la construction d'une usine spécialisée de fabrication de robots, tendant vers une production en petite série.

La présence mondiale continue de se renforcer

La présence mondiale de la Société a été plus marquée en 2025. Ces quatre dernières années, le chiffre d'affaires à l'international de Zoomlion a généré un taux de croissance annuel composé de 52 %.

Zoomlion continue de renforcer son modèle de vente directe de bout en bout, numérisé et localisé sur les marchés internationaux. La Société exploite maintenant plus de 430 points de vente internationaux et plus de 220 entrepôts de services et de pièces détachées, avec des produits vendus dans plus de 170 pays et régions. Sa main-d'œuvre internationale compte plus de 9 000 employés, dont environ 6 000 locaux, et son réseau mondial de fabrication est désormais présent sur plus de 10 marchés, dont l'Italie, l'Allemagne, le Mexique, le Brésil, la Turquie, les États-Unis, la Hongrie et l'Inde.

Avec les progrès continus enregistrés dans la mondialisation, la diversification des activités et les technologies de pointe, Zoomlion continue de renforcer les bases d'une croissance à long terme.

SOURCE Zoomlion

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