Zones d'innovation : la CAQ manque de vision pour le développement économique des régions

QUÉBEC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Plus de trois ans après son arrivée au pouvoir, le grand projet économique de la CAQ, les zones d'innovation, n'accouche finalement, à huit mois de l'élection, que de deux projets et ce, dans une seule et unique région, déplore le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'innovation et de science, M. Marc Tanguay.

Alors que les zones d'innovation devaient être le plus grand projet économique du gouvernement Legault, un budget de seulement 200 M$ lui a été réservé et voilà que la moitié de cette somme est déjà dépensée dans 2 seuls projets. Pour M. Tanguay, c'est l'éléphant qui accouche d'une souris.

Dans plusieurs régions, une trentaine de projets ont déjà été déposés depuis 2018, mais les entrepreneurs, les MRC et les municipalités sont toujours en attente. Le député de LaFontaine demande d'ailleurs à ce que les critères de sélection des projets qui seront choisis soient dévoilés par le ministre de l'Économie, en toute transparence.

Les Québécois doivent savoir quels seront les projets retenus, dans quelles autres régions et sous quelles conditions. Jusqu'à maintenant, le ministre refuse toujours de répondre à toutes ces questions, ce qui laisse les acteurs économiques impliqués dans l'incertitude complète.

« Il y a des projets déposés en Abitibi, en Outaouais, sur la Côte-Nord et ailleurs et les gens qui s'investissent dans ces projets porteurs ont le droit de savoir si le gouvernement Legault compte enfin leur fournir des réponses. Après plus de 3 ans, il n'y a toujours aucun engagement envers les autres régions. »

-Marc Tanguay, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'innovation et de science

