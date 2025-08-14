Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle pour la région de Laval

QUÉBEC, le 14 août 2025 /CNW/ - « À la suite de l'annonce de la candidature de mon conjoint au poste de conseiller municipal pour la ville de Laval, j'ai pris la décision de me retirer de mon rôle de porte-parole de l'opposition officielle pour la région de Laval.

Cette décision vise à éviter toute apparence de conflit d'intérêts et à maintenir la confiance du public envers mes actions et celles de l'Assemblée nationale. Mon engagement envers la population de Mille-Îles demeure entier : je continuerai de défendre leurs intérêts, de porter leur voix et de travailler avec la même détermination sur tous les autres dossiers qui me sont confiés. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle pour la région de Laval

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

