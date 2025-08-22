Deux députées libérales en tournée dans les Laurentides

QUÉBEC, le 22 août 2025 /CNW/ - La députée de Chomedey et porte-parole de l'opposition officielle responsable des Laurentides, Sona Lakhoyan Olivier, et sa collègue de La Pinière, porte-parole pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, Linda Caron, se rendront dans les Laurentides, ce lundi 25 août.

Les deux élues libérales profiteront de leur visite dans la région pour visiter quelques organismes de Lachute et des environs et rencontrer des élus du milieu afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Mmes Lakhoyan Olivier et Caron seront également disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

