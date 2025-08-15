La libérale Virginie Dufour s'engage concrètement dans la lutte contre la pollution plastique

QUÉBEC, le 15 août 2025 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Virginie Dufour, a récemment été reçue membre de la Coalition interparlementaire pour mettre fin à la pollution plastique. L'ICEPP réunit une cinquantaine de parlementaires issus de plus de 30 pays qui prennent action afin d'apporter leur contribution à la lutte à la pollution causée par l'utilisation grandissante du plastique.

Comme première action à son engagement pour l'organisme, la députée libérale des Mille-Îles a fait parvenir une lettre à son homologue fédérale, l'honorable Julie Dabrusin, l'enjoignant de faire preuve de leadership afin que le Canada soit partie prenante d'un éventuel traité international lors des négociations de Genève qui se terminaient, hier. Malheureusement, les discussions sur la signature d'un tel accord se sont soldées par un échec, déplore vivement Mme Dufour.

Dans sa missive, celle-ci demandait notamment à la ministre canadienne d'exiger que le traité comporte des obligations claires et juridiquement contraignantes couvrant l'ensemble du cycle de vie des plastiques. La porte-parole libérale estime en effet que des mesures basées sur le volontariat ou trop imprécises seraient insuffisantes pour répondre à l'urgence de la situation, alors que la communauté scientifique alerte sur les conséquences de la pollution plastique sur la biodiversité, les écosystèmes et la santé humaine.

« Afin d'atteindre nos objectifs climatiques à l'horizon 2050, un traité pour fixer un objectif global de réduction, appuyé par des mesures nationales ambitieuses, en commençant par un moratoire sur la création de nouvelles capacités de production, en particulier pour les plastiques les plus polluants, aurait été une excellente nouvelle. Cet échec déçoit, mais je suis déterminée à poursuivre activement mon implication au sein de l'ICEPP afin d'apporter ma contribution à la lutte à la pollution plastique, un véritable poison pour la santé humaine et l'environnement. J'espère pouvoir compter sur l'appui du ministre caquiste de l'Environnement dans cette démarche. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

