Zone d'intervention spéciale après les inondations - Le gouvernement caquiste trace une carte au gros pinceau !

QUÉBEC, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, sans préalablement informer les municipalités du Québec et les citoyens concernés, a dévoilé son projet de décret afin de déclarer une zone d'intervention spéciale (ZIS) dans les secteurs inondés par les crues printanières 2017 et 2019.

La carte qui détaille la ZIS a un effet de gel territorial immédiat et a été élaborée de façon très simple nous indique les représentants du ministère, soit en superposant une carte satellitaire et des photos aériennes.

La députée de Vaudreuil et porte-parole libérale en matière d'affaires municipales, Mme Marie-Claude Nichols, soulève les incohérences en lien avec la carte déposée, qui semble avoir été dessinée au gros pinceau sans tenir compte de plusieurs critères, dont les élévations et les zones inondées, ou non. À titre d'exemple, un secteur résidentiel situé 15 mètres en élévation du niveau de l'eau est maintenant en zone inondable.

Rappelons que l'adoption de ce décret interdira la construction, la reconstruction et même la réparation d'un bâtiment identifié dans cette zone, alors que même des établissements scolaires sont maintenant inclus.

« Nous sommes en faveur d'une nouvelle cartographie des zones inondables, cependant, j'interpelle la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Laforest, qui semble bien au fait des commentaires des citoyens et du milieu municipal afin que des modifications soient apportées à la carte proposée qui détaille la zone d'intervention spéciale. Celle-ci semble avoir été dessinée à la va-vite par son gouvernement et il en ressort plusieurs incohérences de cette nouvelle zone. »

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil et porte-parole libérale en matière d'affaires municipales invite par ailleurs les citoyens à s'exprimer lors des consultations qui se tiennent aujourd'hui en simultané à travers la province. Il est également possible de communiquer avec les Directions régionales à l'adresse : zis2019@mamh.gouv.qc.ca.

