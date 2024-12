Zone d'innovation Technum Québec - Une nouvelle cellule intégrée de recherche, d'innovation et de formation créée à Sherbrooke

QUÉBEC, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Afin de soutenir les établissements impliqués dans le développement de la Zone d'innovation Technum Québec, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, annonce la création d'une nouvelle cellule intégrée de recherche, d'innovation et de formation interordres (CIRIF), qui recevra du ministère de l'Enseignement supérieur un montant de 300 000 $ par année, pendant cinq ans, afin de déployer et poursuivre ses activités.

La création et la désignation de zones d'innovation sont au cœur de la vision économique du gouvernement du Québec. Consacrée aux technologies numériques et aux systèmes électroniques intelligents, la CIRIF est portée par l'Université de Sherbrooke, en partenariat avec le Centre de collaboration MiQro Innovation (C2MI), l'École de technologie supérieure (ETS), le Cégep de Sherbrooke et le Cégep de Granby

Rappelons qu'une CIRIF est une cellule intégrée de recherche, d'innovation et de formation interordres pilotée par une université et portant sur un thème précis dans le volet du savoir, impliquant les milieux preneurs et contribuant à l'atteinte des objectifs d'une zone d'innovation désignée (ZI) ou en voie de désignation.

Citations :

« Les CIRIF sont des exemples parfaits de la synergie entre nos réseaux d'enseignement supérieur, en tant qu'acteurs des zones d'innovation, pour appuyer les partenaires socioéconomiques de la Zone. En alliant les expertises collégiales et universitaires, autant en formation qu'en recherche et en innovation, nous pouvons accélérer l'avancement de certains domaines technologiques stratégiques qui sont au cœur de notre société. C'est ainsi que la mission de l'enseignement supérieur vient soutenir celle du développement économique et social du Québec, et cela met en valeur toute notre expertise dans ces domaines de pointe, comme la transition énergétique et le développement numérique. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis fier que notre gouvernement continue de soutenir l'innovation et la recherche en Estrie. Je suis convaincu que cette nouvelle cellule intégrée de recherche, d'innovation et de formation saura mobiliser les chercheurs de la région afin d'assurer le succès de nos zones d'innovation et des entreprises qui se sont installées chez nous. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« Notre gouvernement a créé les zones d'innovation pour augmenter la commercialisation des innovations, les exportations, les investissements locaux et étrangers ainsi que la productivité des entreprises qui choisissent le Québec. Aujourd'hui, nous mettons tout notre écosystème de recherche et développement à profit et je suis enthousiaste de voir ces établissements d'enseignement supérieur poursuivre leur implication dans notre projet. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet Zones d'innovation)

« L'Université de Sherbrooke est fière de collaborer avec ses partenaires pour le déploiement de la CIRIF sur les technologies numériques et les systèmes électroniques intelligents. Ce projet bénéficie pleinement de la Chaîne d'innovation intégrée en numérique et quantique et contribue directement au développement stratégique de la Zone d'innovation Technum Québec, dont l'Université de Sherbrooke est un partenaire fondateur. Notre université est reconnue pour son approche partenariale unique, en adéquation avec les réels besoins des industries. Cette CIRIF illustre parfaitement notre volonté de développer des synergies entre les partenaires universitaires et industriels du projet afin de former une relève qualifiée en microélectronique et de soutenir la recherche collaborative dans ce secteur stratégique pour l'avenir du Québec. »

Professeur Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke

« L'École de technologie supérieure est fière de participer à cette CIRIF, qui a le potentiel requis pour mettre sur pied un écosystème collaboratif unique. Grâce à l'Université de Sherbrooke, aux cégeps de Sherbrooke et de Granby, à C2MI, à Technum Québec et à l'ETS, il sera possible de répondre de manière innovante aux enjeux de main-d'œuvre et aux besoins des entreprises pour des technologies numériques et des systèmes électroniques intelligents. Il faut ici saluer un investissement audacieux du ministère de l'Enseignement supérieur, qui permet de soutenir la formation et assure le dynamisme d'un domaine stratégique et essentiel pour nos partenaires industriels. »

Christian Casanova, directeur exécutif de la recherche et des partenariats de l'ETS

« Nous sommes persuadés qu'une nouvelle CIRIF dans le domaine des technologies numériques et des systèmes électroniques intelligents dynamisera le développement de la Zone d'innovation Technum Québec en favorisant le recrutement, la formation et la rétention de ressources hautement qualifiées. Notre participation aux différentes CIRIF déployées depuis un peu plus d'un an s'inscrit d'ailleurs dans notre volonté d'offrir de nouvelles possibilités de projets de recherche collaboratifs à notre personnel enseignant, de même qu'à nos étudiantes et étudiants. »

Éric Gagné, directeur général du Cégep de Sherbrooke

« La Cellule intégrée de recherche, d'innovation et de formation interordres offre au Cégep de Granby une belle occasion de développer une main-d'œuvre qualifiée associée à la Zone d'innovation Technum Québec. En participant à des projets liés aux technologies numériques et aux systèmes électroniques intelligents, les étudiantes et étudiants inscrits dans nos programmes techniques de génie (électrique, industriel et mécanique) seront encore mieux préparés pour travailler dans un domaine d'avenir important pour la région. Nous sommes fiers de contribuer au partenariat avec le C2MI, l'Université de Sherbrooke, le Cégep de Sherbrooke, la Zone d'innovation et l'École de technologie supérieure, pour accélérer la recherche, la formation et l'innovation en Estrie. »

Vincent Larose, directeur général du Cégep de Granby

« En collaborant étroitement avec les milieux universitaires et industriels, nous façonnons un écosystème où les étudiants peuvent rapidement s'immerger dans les particularités de leur domaine, ce qui leur permet de comprendre comment leur expertise nourrira les succès et les innovations collectives à venir. Cette immersion dans la recherche pratique et technique favorise le développement d'approches alignées sur les besoins des industries, une synergie essentielle pour former une main-d'œuvre qualifiée et répondre aux défis de demain dans le secteur des technologies numériques et des systèmes électroniques intelligents. »

Normand Bourbonnais, président-directeur général de Technum Québec - Zone d'innovation en technologies numériques

« Être en mesure de se familiariser rapidement avec les particularités d'un champ de formation permet aux étudiants de comprendre comment leur expertise contribuera concrètement aux succès et aux innovations collectives. Grâce à une incursion dans le monde de la recherche pratique et technique, ils peuvent également développer des approches systémiques en lien avec les besoins des industries. C'est une synergie gagnante sur toute la ligne. »

Marie-Josée Turgeon, présidente-directrice générale du C2MI

Liens connexes :

Ministère de l'Enseignement supérieur :

Facebook : https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec/

X : https://twitter.com/Ens_supQC

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/77580757/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

Instagram : https://www.instagram.com/enseignementsup_qc/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Simon Savignac, Directeur des communications et attaché de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur, 438 341-2255, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]