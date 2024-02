Zone d'innovation DistriQ - Appui de plus de 3 M$ pour l'Espace quantique 1 à Sherbrooke

SHERBROOKE, BC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde un financement de 3,14 millions de dollars à la zone d'innovation quantique DistriQ pour la mise en service et la première année d'exploitation de l'Espace quantique 1 (EQ1).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et de la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert.

Situé dans les anciens locaux du journal La Tribune à Sherbrooke, l'EQ1 est un vaste espace de 50 000 pieds carrés consacré à l'innovation en quantique. Il est conçu pour accueillir des entreprises émergentes, des organismes et des laboratoires partagés.

La contribution gouvernementale aidera DistriQ à assurer les services professionnels relatifs à l'aménagement de l'EQ1 et à implanter les équipes responsables de sa mise en service. Elle vise également à financer les frais d'exploitation de l'espace, assumés par DistriQ pendant la première année. Le coût total du projet se chiffre à près de 4,5 millions de dollars.

« L'EQ1 a le potentiel de se hisser parmi les meilleurs centres d'innovation en quantique à l'échelle internationale. Avec la zone d'innovation DistriQ, nous avons tous les outils pour rayonner partout dans le monde. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'investissement annoncé aujourd'hui assure l'implantation solide de cet espace collaboratif, qui générera des retombées importantes pour la région de l'Estrie alors que Sherbrooke est reconnue pour son écosystème quantique. Je crois beaucoup en ce modèle économique, que sont les zones d'innovation, qui rassemble les acteurs de la recherche, de l'innovation et de l'industrie, ici, en Estrie. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les premières années sont cruciales pour implanter une zone d'innovation, et je suis fière que nous soyons présents pour encourager l'essor de DistriQ. Son approche visionnaire contribue au rayonnement de l'expertise québécoise partout dans le monde dans un secteur hautement stratégique. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

« Cet appui du gouvernement aidera DistriQ à poursuivre son déploiement et à franchir une étape décisive en permettant à des entreprises émergentes du secteur quantique d'accéder à des laboratoires et à des équipements de pointe qui favoriseront leur croissance. Cet investissement dans l'Espace quantique 1 est un levier puissant pour notre écosystème, stimulant ainsi son essor et la collaboration. Plus important encore, il marque l'engagement du Québec à devenir un pôle d'innovation quantique de stature mondiale et renforce notre attractivité auprès des meilleurs talents, sur toutes les scènes, ici, à Sherbrooke. »

Martin Enault, directeur général de DistriQ, zone d'innovation quantique

Ce financement s'ajoute au montant de 28,77 millions de dollars annoncé en novembre dernier pour appuyer l'implantation de l'Espace quantique 1.

Lancée en février 2022, la zone d'innovation quantique DistriQ compte sur l'apport d'entreprises, d'établissements d'enseignement et d'instituts de recherche pour propulser le Québec comme chef de file dans le domaine quantique.

Rappelons que le Plan budgétaire 2023-2024 a prévu 100 millions de dollars sur cinq ans afin de consolider la position du Québec à l'échelle internationale en matière d'innovation et de faciliter l'attraction de talents.

