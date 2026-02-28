REDWOOD CITY, Californie, le 28 févr. 2026 /CNW/ - Zilliz , l'entreprise derrière Milvus , la base de données vectorielle en source ouverte la plus largement adoptée au monde, annonce aujourd'hui la disponibilité générale de Zilliz Cloud BYOC (Apportez votre propre nuage) sur Microsoft Azure. Avec ce lancement, Zilliz Cloud BYOC est maintenant disponible sur AWS, Google Cloud Platform et Microsoft Azure, ce qui fait de Zilliz le premier fournisseur de bases de données vectorielles géré à prendre en charge BYOC sur les trois principaux nuages.

Les entreprises qui développent des applications d'IA font face depuis longtemps à un compromis entre les services gérés qui exigent le déplacement de données sensibles hors de leur périmètre de sécurité et les déploiements autohébergés qui nécessitent d'importantes ressources d'ingénierie. Zilliz Cloud BYOC élimine ce compromis en déployant une base de données vectorielle entièrement gérée directement dans le compte nuagique du client, ce qui permet aux entreprises d'accélérer leurs initiatives d'IA sans sacrifier le contrôle ni la conformité des données.

« Le paysage des infrastructures d'IA est à un point d'inflexion. Les entreprises ont besoin de plateformes qui respectent leurs réalités en matière de sécurité, de conformité et de multinuage », déclare Charles Xie, fondateur et chef de la direction de Zilliz. « Avec la mise en œuvre de BYOC sur chaque nuage majeur, nous éliminons l'un des derniers obstacles à l'adoption de l'IA en entreprise. Les organisations n'ont plus à choisir entre rapidité et contrôle. »

L'importance du lancement sur Azure

Le lancement sur Azure complète une expansion délibérée, d'AWS à GCP et maintenant à Microsoft Azure. Pour de nombreuses entreprises standardisées sur l'écosystème infonuagique de Microsoft, ce lancement élimine la dernière barrière au déploiement. Les entreprises peuvent maintenant exécuter leur base de données vectorielle dans le même environnement qu'Azure OpenAI Service et le reste de leur pile Azure AI, éliminant ainsi le mouvement des données entre les nuages, réduisant les coûts et conservant les flux de travail de l'IA entièrement dans un seul environnement infonuagique.

Les clients Azure bénéficient également d'une compatibilité totale avec leurs contrats d'entreprise existants, leurs capacités réservées et leurs cadres de gouvernance et de conformité établis. Grâce au fournisseur officiel de Zilliz Cloud Terraform , les équipes peuvent automatiser les déploiements BYOC et les intégrer directement aux flux de travaux d'infrastructure-code existants, ce qui facilite l'adoption pour les entreprises qui exploitent déjà Azure à grande échelle.

Ce que cela signifie pour les entreprises

Adoption accélérée de l'IA : déployez une infrastructure de recherche en IA de production en quelques jours, au lieu de quelques mois, sans le fardeau technique de la gestion.

déployez une infrastructure de recherche en IA de production en quelques jours, au lieu de quelques mois, sans le fardeau technique de la gestion. Souveraineté et conformité des données : toutes les données demeurent dans le compte infonuagique et le territoire du client, ce qui simplifie les exigences réglementaires.

toutes les données demeurent dans le compte infonuagique et le territoire du client, ce qui simplifie les exigences réglementaires. Liberté multinuage : les équipes de différents fournisseurs de services infonuagiques peuvent normaliser sur une plateforme de base de données vectorielle unique sans remanier la plateforme.

les équipes de différents fournisseurs de services infonuagiques peuvent normaliser sur une plateforme de base de données vectorielle unique sans remanier la plateforme. Transparence des coûts : les coûts d'infrastructure découlent de la facturation infonuagique existante, des accords d'entreprise et de la capacité réservée.

Chaque déploiement BYOC bénéficie de l'ensemble des fonctionnalités Zilliz Cloud construit sur Milvus , ainsi que d'une migration totalement fluide de Pinecone, Qdrant, Elasticsearch, PostgreSQL, OpenSearch, Weaviate ou Milvus auto-hébergé.

Maintenant disponible

Zilliz Cloud BYOC est en ligne sur AWS, GCP et Azure. Consultez les guides de déploiement pour AWS , RGSC et Azure , ou communiquez avec l'équipe de Zilliz pour discuter de vos besoins.

À propos de Zilliz

Zilliz est l'entreprise derrière Milvus , la base de données vectorielle en source ouverte la plus largement adoptée au monde. Zilliz Cloud apporte ce rendement à la production grâce à une plateforme infonuagique entièrement gérée conçue pour la recherche vectorielle évolutive à faible latence et la récupération hybride. Il prend en charge des charges de travail à l'échelle du milliard avec une latence inférieure à 10 ms, une mise à l'échelle automatique et des indices optimisés pour les cas d'utilisation d'IA générative comme la recherche sémantique et la génération augmentée de récupération.

Zilliz est conçu pour rendre l'IA non seulement possible, mais aussi pratique. En mettant l'accent sur le rendement et la rentabilité, il aide les équipes d'ingénierie à passer du prototype à la production sans surapprovisionnement ni infrastructure complexe. Plus de 10 000 entreprises dans le monde comptent sur Zilliz pour développer des applications intelligentes à grande échelle.

Zilliz, dont le siège social est situé à Redwood Shores, en Californie, est soutenu par des investisseurs de premier plan, don Prosperity 7 Ventures d'Aramco, Pavilion Capital de Temasek, Hillhouse Capital, 5Y Capital, Yunqi Partners, Trustbridge Partners et d'autres. Pour en savoir plus, visitez Zilliz.com .

